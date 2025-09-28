Raúl Jiménez sigue dando que hablar en la Premier League a sus 34 años. El delantero mexicano continúa demostrando que es uno de los pilares fundamentales del Fulham en la liga inglesa. Este domingo se destacó con un gol tempranero ante Aston Villa, apenas a los 3 minutos del primer tiempo, dejando en claro su olfato goleador.

Lamentablemente, la alegría fue breve, ya que a los 11 minutos tuvo que salir del campo por lesión. Su equipo, además, terminó cayendo por 3-1 frente a los villanos, sufriendo su segunda derrota desde el inicio de la nueva temporada en Europa.

Más allá del resultado, el gol de Jiménez marcó un hito: se convirtió en el primer mexicano en la historia en alcanzar los 60 tantos en la Premier League, un logro que ningún compatriota había logrado antes, consolidando su importancia para el futbol mexicano.

Raúl Jiménez también alcanzó otro récord

Otro récord que también alcanzó Raúl Jiménez lo coloca entre los 60 futbolistas extranjeros con más goles en toda la historia de la liga inglesa. Esto lo pone al nivel de grandes figuras que dejaron su marca en el torneo más competitivo de Europa.

Esta mañana, el delantero mexicano igualó a históricos del fútbol inglés como Yaya Touré y David Silva, sumándose a la élite de jugadores que han dejado huella en la Premier League.

En su carrera, acumula 40 goles con el Wolverhampton y sumó 20 más con Fulham, consolidándose como uno de los mexicanos más destacados en la historia del torneo inglés. Su trayectoria demuestra que, a pesar de las lesiones y los desafíos, Raúl sigue siendo una pieza fundamental y un orgullo para el fútbol de nuestro país.