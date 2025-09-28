Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

El récord histórico que rompió Raúl Jiménez en la Premier League tras su gol en Fulham vs. Aston Villa

El atacante mexicano convirtió un gol y luego se lesionó, en la derrota 3-1 de su equipo ante Aston Villa.

Por Ramiro Canessa

Raúl Jiménez rompe récord en Inglaterra.
© Getty ImagesRaúl Jiménez rompe récord en Inglaterra.

Raúl Jiménez sigue dando que hablar en la Premier League a sus 34 años. El delantero mexicano continúa demostrando que es uno de los pilares fundamentales del Fulham en la liga inglesa. Este domingo se destacó con un gol tempranero ante Aston Villa, apenas a los 3 minutos del primer tiempo, dejando en claro su olfato goleador.

¡Se lo hizo a Dibu Martínez! Así fue el gol de Raúl Jiménez con Fulham ante Aston Villa por la Premier League

ver también

¡Se lo hizo a Dibu Martínez! Así fue el gol de Raúl Jiménez con Fulham ante Aston Villa por la Premier League

Lamentablemente, la alegría fue breve, ya que a los 11 minutos tuvo que salir del campo por lesión. Su equipo, además, terminó cayendo por 3-1 frente a los villanos, sufriendo su segunda derrota desde el inicio de la nueva temporada en Europa.

Más allá del resultado, el gol de Jiménez marcó un hito: se convirtió en el primer mexicano en la historia en alcanzar los 60 tantos en la Premier League, un logro que ningún compatriota había logrado antes, consolidando su importancia para el futbol mexicano.

Publicidad

Raúl Jiménez también alcanzó otro récord

Otro récord que también alcanzó Raúl Jiménez lo coloca entre los 60 futbolistas extranjeros con más goles en toda la historia de la liga inglesa. Esto lo pone al nivel de grandes figuras que dejaron su marca en el torneo más competitivo de Europa.

Esta mañana, el delantero mexicano igualó a históricos del fútbol inglés como Yaya Touré y David Silva, sumándose a la élite de jugadores que han dejado huella en la Premier League.

Publicidad
Así quedó la tabla de goleo de LaLiga tras el doblete de Julián Álvarez al Real Madrid

ver también

Así quedó la tabla de goleo de LaLiga tras el doblete de Julián Álvarez al Real Madrid

En su carrera, acumula 40 goles con el Wolverhampton y sumó 20 más con Fulham, consolidándose como uno de los mexicanos más destacados en la historia del torneo inglés. Su trayectoria demuestra que, a pesar de las lesiones y los desafíos, Raúl sigue siendo una pieza fundamental y un orgullo para el fútbol de nuestro país.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juegan William Saliba y Martin Odegaard en Newcastle vs. Arsenal?
UEFA

¿Por qué no juegan William Saliba y Martin Odegaard en Newcastle vs. Arsenal?

Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida
Futbol Internacional

Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?

Las alineaciones de Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20

Las alineaciones de Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo