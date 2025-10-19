Es tendencia:
Julián Quiñones hace hat-trick con el Al Qadsiah y supera a Cristiano Ronaldo en goles

Julián Quiñones sigue en la pelea por ir al Mundial 2026 con Selección Mexicana con un hat-trick que hizo hoy.

Por Marilyn Rebollo

Julián Quiñones hace hat-trick con el Al Qadsiah
© Getty ImagesJulián Quiñones hace hat-trick con el Al Qadsiah

Recién terminó la Fecha FIFA de octubre y Julián Quiñones regresó a la convocatoria de Javier Aguirre, por lo que ahora se fue a Arabia Saudita, tras no conseguir ninguna anotación con la Selección Mexicana. Sin embargo, llegó encendido con la idea de que para noviembre vuelva a ser considerado con la escuadra nacional.

Y es que este domingo el Al Qadsiah se enfrentó ante el Neom Sports, el resultado terminó en un 1-3 a favor del equipo de Quiñones y es que en este duelo fue la sensación del encuentro, ya que los tres goles que se hicieron fueron precisamente suyos. Con su hat-trick la escuadra consiguió vencer a su rival en esta ocasión.

Hat-trick de Julián Quiñones

El primer gol fue al minuto 11 cuando logró meterse en el área entre dos marcas y tras un balón filtrado lo único que hizo fue ver hacia dónde se movía el arquero y ahí conseguir lanzar el balón para sumar su primera anotación en el partido. Después cayó el segundo al minuto 45′ poniéndose más en ventaja de los rivales y sin darles oportunidad.

El tercer tanto fue de lo mejor para la afición y es que el delantero salió a buscar el balón con todo y tras un centro en zona de peligro sólo empujó la pelota con un gran esfuerzo y logró conseguir ese 1-3 a su favor al minuto 88 del encuentro para llevarse esa victoria, por lo que sigue estando en el radar de seguir en Selección para los duelos ante Uruguay y Paraguay.

Supera a Cristiano Ronaldo

Lo que es una noticia para el mexicano es que ahora se perfila en el liderato de goleo con 8 anotaciones en total, pero eso no es todo, sino que supera a Cristiano Ronaldo, quien sólo tiene cinco anotaciones hasta el momento en la Liga Saudí. Ahora, sigue peleando por mantenerse en ese puesto, ya que tiene rivales que lo acechan.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
