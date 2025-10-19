Recién terminó la Fecha FIFA de octubre y Julián Quiñones regresó a la convocatoria de Javier Aguirre, por lo que ahora se fue a Arabia Saudita, tras no conseguir ninguna anotación con la Selección Mexicana. Sin embargo, llegó encendido con la idea de que para noviembre vuelva a ser considerado con la escuadra nacional.

Y es que este domingo el Al Qadsiah se enfrentó ante el Neom Sports, el resultado terminó en un 1-3 a favor del equipo de Quiñones y es que en este duelo fue la sensación del encuentro, ya que los tres goles que se hicieron fueron precisamente suyos. Con su hat-trick la escuadra consiguió vencer a su rival en esta ocasión.

Hat-trick de Julián Quiñones

El primer gol fue al minuto 11 cuando logró meterse en el área entre dos marcas y tras un balón filtrado lo único que hizo fue ver hacia dónde se movía el arquero y ahí conseguir lanzar el balón para sumar su primera anotación en el partido. Después cayó el segundo al minuto 45′ poniéndose más en ventaja de los rivales y sin darles oportunidad.

El tercer tanto fue de lo mejor para la afición y es que el delantero salió a buscar el balón con todo y tras un centro en zona de peligro sólo empujó la pelota con un gran esfuerzo y logró conseguir ese 1-3 a su favor al minuto 88 del encuentro para llevarse esa victoria, por lo que sigue estando en el radar de seguir en Selección para los duelos ante Uruguay y Paraguay.

Supera a Cristiano Ronaldo

Lo que es una noticia para el mexicano es que ahora se perfila en el liderato de goleo con 8 anotaciones en total, pero eso no es todo, sino que supera a Cristiano Ronaldo, quien sólo tiene cinco anotaciones hasta el momento en la Liga Saudí. Ahora, sigue peleando por mantenerse en ese puesto, ya que tiene rivales que lo acechan.

