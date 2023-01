A sus 37 años de edad, Guillermo Ochoa está causando sensación en el futbol italiano por las actuaciones que ha tenido en sus primeros partidos con el Salernitana. A pesar de que los resultados no han sido positivos, el portero mexicano ha lucido con sus atajadas que han sido reconocidas y valoradas en la Serie A.

En entrevista para el semanario Sportweek de La Gazzetta dello Sport, Guillermo Ochoa habló de varios temas, entre ellos de su sueño de llegar a la Serie A con el Salernitana: "Fueron de los primeros en buscarme y no quería dejar pasar mucho tiempo antes de volver a jugar. Crecí mirando a la Juve de (Gianluigi) Buffon y (Alessandro) Del Piero, al Milan de (Andrea) Pirlo y (Andriy) Schevchenko, soy fan de la Serie A. Estuve cerca de venir aquí entre 2018 y 2019, cuando estaba en (Standar) Lieja. Napoli me quería, pero mi entrenador en Standard dijo no y el Napoli se llevó a (David) Ospina".

Guillermo Ochoa también habló de la experiencia de vivir en Salerno, sede del Salernitana, e hizo una comparación con ciudades mexicanas: "Me gusta la ciudad: de donde vengo, en Guadalajara donde nací y en la Ciudad de México donde jugué, no puedes moverte sin un coche. Aquí en cambio se puede salir caminando".

En la entrevista, el seleccionado mexicano recordó una curiosidad que sucedió varios años atrás. Entre 2011 y 2013, el Olympiacos estuvo interesado en fichar a Guillermo Ochoa, por aquella época la prensa publicó el rumor de que el portero mexicano tenía polidactilia: afección en la que una persona tiene más que la cantidad normal de dedos en las manos o los pies. El mismo Ochoa contó lo que sucedió en aquel entonces: "Fue un rumor que corrió en Grecia, en un momento en que parecía que iba a llegar al Olympiacos. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes en México, un poco como el 1 de abril (en Italia). Los periódicos se divierten inventando noticias y uno de ellos se refería a mí y a mis supuestos seis dedos en una mano. En mi país se reían de eso, en Grecia a alguien le gustó eso y así nació la leyenda".

Guillermo Ochoa y su mala relación con Carlos Kameni

Una de las experiencias más complicadas de Guillermo Ochoa en Europa fue como portero del Málaga, de 2014 a 2016, época en la que compitió por la titularidad con el camerunés Carlos Kameni con quien terminó enemistado y dejó de hablarle. El guardameta mexicano recordó "el presidente (del club) me había querido, a pesar de que todavía era un ciudadano extracomunitario. Me dijo: 'Kameni se va'. Debería haber tomado su lugar, pero el entrenador tenía ideas diferentes". Entonces los dos porteros dejaron de saludarse. "Es cierto", reconoció Guillermo Ochoa y contó que Carlos Kameni "Empezó a hablar mal de mí, tal vez porque tenía miedo".