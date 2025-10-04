¿A qué hora es la pelea de Alex Poatan Pereira vs. Magomed Ankalaev en UFC 320?

Todo el mundo amante de las artes marciales mixtas estaba esperando este duelo. Magomed Ankalaev y Alex Pereira tendrán un revancha que paralizará a la UFC en su evento numerado 320 que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, te detallamos a qué hora está previsto el inicio del combate para que no te pierdas ningún detalle.

Como suele ser habitual en esta clase de eventos, hay quienes deciden aterrizar directamente en el duelo principal o en las contiendas más esperadas de la jornada. Pensando en ellos, hay que decir que se tratará de una velada larga, en la que múltiples estrellas estarán presentes sobre el octágono más importante del planeta, incluida la venezolana Verónica Hardy en representación de Latinoamérica.

Horario previsto para la pelea entre Poatan Pereira y Magomed Ankalaev

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 16:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 22:00hs de México, 23:00hs en Bogotá y 01:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

Entre Ankalaev y Pereira estará en juego el cinturón del peso semipesado, por lo que se trata de un duelo que tendrá en disputa algo importante: la corona y el legado de ambos protagonistas. En ese sentido, se espera que el duelo cumpla con las expectativas que ha sembrado durante tantas semanas.

Un poco más temprano aparecerá en escena Merab Dvalishvili. El monarca del peso gallo se enfrentará a Cory Sandhagen buscando concretar con éxito una nueva defensa de su corona. Esto significa que habrá otro gran atractivo en el día para los que solo busquen los momentos culmines del día.