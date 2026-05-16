¿A qué hora es la pelea de Nate Diaz vs. Mike Perry HOY?

Dos leyendas estarán frente a frente en Los Angeles y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

La espera terminó y los fanáticos de los deportes de contacto ya se frotan las manos ante la cita más importante de este primer semestre. Nate Diaz encabezará una cartelera de gala organizada por la promotora MVP (de Jake Paul), midiéndose cara a cara contra Mike Perry en el duelo coestelar de este sábado 16 de mayo. Aquí te presentamos el cronograma estimado para no perderte este cruce en la categoría de peso wélter.

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El evento, que tendrá como sede el moderno Intuit Dome de Los Ángeles, California, arrancará de manera oficial con los combates preliminares a las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs en Buenos Aires. Por lo tanto, el plato fuerte se postergará un par de horas, garantizando una cartelera sumamente larga.

Horario para la pelea de Nate Diaz y Mike Perry

La tanda de peleas estelares romperá fuegos de forma aproximada a las 19:00hs de la Ciudad de México, estimando que el careo entre Diaz y Perry en las 170 libras tome lugar alrededor de las 21:00hs de CDMX. De todas formas, el horario definitivo dependerá del desarrollo y la rapidez con la que se resuelvan los pleitos previos de la noche.

La primera parte de la cartelera se transmitirá de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de MVP. En tanto, las batallas principales se emitirán con exclusividad mediante la plataforma de streaming de Netflix. De igual manera, en Bolavip te ofreceremos una cobertura completa EN VIVO con el MINUTO A MINUTO al instante para que estés al tanto de cada golpe.

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En síntesis