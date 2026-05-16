¿A qué hora es la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano HOY?

Entérate de todo lo que tienes que saber la pelea estelar de un fin de semana espectacular de MMA.

Llegó el fin de semana más esperada de la primera mitad del año para los amantes de las artes marciales mixtas. Ronda Rousey protagonizará una cartelera especial de la promotora MVP (de Jake Paul), en la que se enfrentará a Gina Carano en la contienda estelar del sábado 16 de mayo. A continuación, te contamos el horario esperado para este combate tan especial.

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La jornada que se llevará a cabo en el Intuit Dome de California en Los Angeles tiene horario de inicio previsto para las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs en Buenos Aires con las contiendas preliminares. En ese sentido, el comienzo de las estelares será un rato más tarde, por lo que será una velada extensa.

Horario para la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano

Las peleas más importantes del día iniciarán cerca de las 19:00hs de Ciudad de México, dejando la presentación de Rousey y Carano en el peso pluma para cerca de las 22:00hs de CDMX. Sin embargo, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con un espectáculo que promete ser impresionante e inolvidable de principio a fin.

La acción del día podrá ser seguida mediante el canal de Youtube de MVP, la promotora oficial del evento, pero solamente las pelea preliminares. Las contiendas estelares podrán ser seguidas de manera única y exclusiva por Netflix, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle.

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En síntesis