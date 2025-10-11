Este sábado la ilusión de la afición nacional estaba con la idea de que la Selección Mexicana clasificara a las Semifinales del Mundial Sub 20 y eliminara a Argentina. La rivalidad histórica que existe entre ambos países y los resultados que se han dado, era la motivación perfecta para Eduardo Arce, el equipo y los seguidores fueran por el objetivo de llegar a la siguiente ronda y enfrentarse a Colombia.

Publicidad

Publicidad

Pero los planes se arruinaron con apenas 9 minutos del partido cuando Alexei Domínguez salió lesionado y con 10 jugadores en el campo, cayó el primer gol de la Albiceleste. En primera instancia, uno de los principales responsables fue el director técnico por haber modificado el cuadro que ya le venía dando resultados en la fase de grupos y ante Chile en los Octavos de Final.

ver también Eduardo Arce, DT de México Sub-20, se disculpó tras la eliminación del Mundial: “Queríamos más”

Pero al término del encuentro, tras el análisis, varios aficionados coincidieron en que hubo una jugada que fue clave para que el equipo se perdiera y se viniera abajo. Esta fue precisamente en la segunda anotación de los argentinos cuando se ve cómo la defensa de México tiene más hombres para evitar la anotación y Mateo Silvetti que viene atrasado logra ganarles la marca y conseguir el otro tanto que les dio toda la ventaja.

El error de México vs Argentina Sub 20

Publicidad

Publicidad

Aunque aún era el minuto 56 de juego, las cosas pudieron ser diferentes para el cuadro Tricolor en caso de que cayera el gol del empate, pero esta jugada y no haber evitado el tanto hizo que justamente el recién ingresado que era César Bustos, se terminó por errar en el momento clave del partido y los cambios pudieron hacer la diferencia si no hubieran concretado.

Desde luego que la afición se mostró molesta con este terrible error del jugador de Rayados, por lo que señalan que más allá del error de cambiar una pieza en la alineación como lo hizo Arce el día de hoy, lo que más terminó por pesar fue esa jugada que parecía que no tendría progresión alguna y que los metió en el peor problema generando la eliminación del Mundial Sub 20.