“Vamos a pelear por el título”: Gilberto Mora convencido de que México puede ganar el Mundial Sub 20

La Selección Mexicana ya clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 y una de las figuras hasta el momento sigue siendo Gilberto Mora, el futbolista mexicano fue el que más llamó la atención en el equipo, después de el equipo chileno se fuera en su contra con burlas, por lo que después de marcar la primera asistencia del partido y que el equipo haya vencido por goleada a los anfitriones, con mayor razón se convirtió en el héroe que todos estaban esperando escuchar con sus reacciones para el siguiente partido.

Se viene un duelo intenso y es que este miércoles se va a decidir el rival del equipo tricolor en la siguiente ronda que está entre Argentina y Nigeria; cualquiera de las dos selecciones a la cual se tenga que enfrentar tiene condiciones para estar en estas instancias, por lo que pensar en una semifinal suena un tanto arriesgado, sin embargo, para Gil el plan no sólo es vencer en estas dos últimas rondas que quedan para llegar a una final, sino conseguir el título de una Copa del Mundo.

Gil Mora quiere ser campeón del mundo

Mora ya experimentó lo que es levantar un trofeo con el cuadro nacional y lo hizo en el verano pasado cuando junto con la Selección Mayor obtuvo la Copa Oro. De esta manera está pensando en lo que se viene y las posibilidad que con tanto talento tiene este equipo para poder conseguir los resultados que se buscan: “La verdad que la experiencia que estoy teniendo es muy bonita, mis compañeros se han portado muy bien conmigo, me han arropado mucho y me ha ayudado mucho este torneo para sacar mi futbol y agregar cosas. Me está sirviendo mucho, estoy disfrutando mucho jugar y voy a seguir así para tratar de ganar la copa”, apuntó en la entrevista con Gibrán Araige para Línea de 4.

Hay que mencionar que además el joven mexicano es uno de los máximos anotadores del certamen, por lo que también podría levantar un trofeo en caso de seguir con ese nivel. En la entrevista también deja claro que le agradó la idea de que lo hayan mandado con la Sub 20 aunque por ahora desconoce si es la mejor decisión que ha hecho: “No sé si fue la mejor, pero fue muy buena, por algo me llamaron para acá y siempre representar a mi país en un Mundial es un sueño, entonces no sé si fue la mejor pero ya estamos aquí, me gustó mucho la decisión y vamos a pelear por el título”, detalló.

No se detiene ante las burlas

Aunque el futbolista se enfoca mucho en lo que se hace en el terreno de juego, también se le cuestionó respecto a lo que se ha dicho en redes sociales sobre él y pese a que algunas veces también fueron burlas, Mora deja en claro que desde luego que sabe estas cosas, pero que siempre las toma con humor y no como algo personal, sobre todo porque las críticas en ocasiones vienen por lo que hace bien como jugador. Ante ello, prefiere enfocarse en lo que les espera en la siguiente ronda y mirar hacia la posibilidad de que México levante una Copa del Mundo con este equipo.