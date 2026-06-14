Cuándo y dónde llega Cristiano Ronaldo para debutar con Portugal en el Mundial

El próximo miércoles 17 de junio será el debut de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026. El jugador de Portugal es uno de los más esperados, ya que tanto él como su selección son de los favoritos para quedarse con el título mundial. Es por ello que ya se espera a la estrella lusitana para comenzar con sus entrenamientos de cara al partido ante República del Congo.

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El partido se jugará en el Houston Stadium, por lo que antes del enfrentamiento el equipo del Bicho ya se prepara para arribar en la sede. De acuerdo con la información del periodista Alejandro Sandoval en Fox Sports este lunes 15 de junio la escuadra portuguesa estará viajando con rumbo a este inmueble en Estados Unidos.

¿Cuándo llega y dónde se hospedará Cristiano Ronaldo?

La llegada de CR7 con Portugal será el próximo martes 16 de junio a Houston, el periodista no reveló el hotel en el que se estarán hospedando, ya que por motivos de seguridad no se confirmó, pero de acuerdo con la misma fuente el hecho de que hubiera mucha seguridad en el lugar ha delatado el inmueble en el que estarán llegando.

Hay que recordar que el NRG Stadium como se llama comúnmente es el estadio de los Houston Texans de la NFL. Comúnmente los jugadores de este equipo se hospedan cerca cuando juegan en la ciudad, especialmente en los hoteles más lujosos de la zona de Galleria/Uptown, por lo que en ese mismo lugar podría hospedarse Cristiano.

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De acuerdo con la información de la zona, es el The Post Oak Hotel at Uptown Houston el más lujoso que se encuentra en la ciudad, debido a que es el único que tiene 5 estrellas, siendo incluso de ultralujo. Aunque, aún se duda de que sea ésta la opción que haya elegido la escuadra lusitana para que se mantengan en su estadía.

En síntesis