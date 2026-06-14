Los Teutones y la Blue Wave se enfrantarán por el primer compromiso de ambos en el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo E del Mundial 2026, Alemania y Curazao se miden este domingo 14 de junio desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el NRG Stadium de la ciudad de Houston. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con un triunfo.

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En el otro duelo de la zona, que será entre Costa de Marfil y Ecuador, se erigen don grandes candidatos para avanzar. Por ese motivo, los dos conjuntos deberán ganar para tomar la delantera en una zona que promete ser emocionante hasta el final.

Con respecto al primer juego de la jornada sabatina, el choque entre alemanes y curazaleños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Alemania contra Curazao únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Alemania vs. Curazao por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y Movistar+

DAZN, FuboTV y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis