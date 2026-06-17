Dónde se juega el Portugal vs Congo

Llegó el día donde Cristiano Ronaldo y Portugal debutarán en la Copa del Mundo 2026. En esta ocasión, su rival será la República del Congo. Ambas escuadras llegaron el día de ayer a Estados Unidos para poder disputar su encuentro este miércoles 17 de junio en uno de los estadios que ya vivió una de las históricas goleadas.

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El estadio del Portugal vs Congo

La sede para este encuentro es el Houston Stadium, el cual ya vivió el encuentro entre Alemania y Curazao en este Mundial, dejando un 7-1 en la historia del futbol. Ahora tendrá la oportunidad de albergar otro gran encuentro. Hay que recordar que antes de recibir el nombre de la ciudad, este recinto es comúnmente conocido como el NRG Stadium.

El estadio que hoy tendrá el Portugal vs Congo ya cambió de nombre en una ocasión anterior, ya que hace un tiempo era conocido como Reliant Stadium. Actualmente es un recinto que alberga futbol americano de la NFL, su equipo local es el Houston Texans, así como los cuadros colegiales de Texas Bowl y Texas Kickoff.

¿Qué eventos importantes ha tenido?

Tras ser inaugurado en 2002 ha tenido eventos muy importantes en puerta dentro del futbol soccer, como ellos le llaman. Han sido 6 Copas Oro las que se han jugado en este inmueble y se disputaron un par de Copas América. También ha tenido un par de Super Bowls e incluso en 2009 también albergó el Wrestlemania 25.

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¿Cuántos partidos del Mundial se juegan en el Houston Stadium?

Para este Mundial, el recinto cuenta con una capacidad de hasta 68,777 espectadores. En este inmueble se llevarán a cabo 8 juegos sólo uno disputado hasta ahora; seis de ellos pertenecientes a la fase grupos; mientras que los dos restantes son de dieciseisavos y octavos de final; en el primero se jugará el primero del Grupo C vs el segundo del Grupo F; mientras que en el otro el ganador del partido 73 vs el ganador del partido 75.

En síntesis