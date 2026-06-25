El anfitrión ya tiene rival para el 'tú a tú' y hasta programación lista para el desafío que se viene.

¡El dueño de casa mira el horizonte! Estados Unidos, que ya había asegurado la clasificación hace unos días, recibió ahora sí la noticia esperada del oponente que le toca. Enfrentará a Bosnia y Herzegovina en 16avos de final, en uno de los cruces ‘mata-mata’ más auspicioso que deparará esta siguiente ronda del Mundial 2026.

Publicidad

¿Cómo clasificaron Estados Unidos y Bosnia a 16avos del Mundial 2026?

Los ‘Stars and Stripes’ vienen de cerrar una notable participación en primera fase, donde finalizaron en la 1° posición del Grupo D. Por su parte, los ‘Zmajevi’ tuvieron una performance irregular en la primera ronda, pero igual pasaron tras terminar en el 3° puesto del Grupo B.

Fecha y hora de Estados Unidos vs. Bosnia por 16avos del Mundial 2026:

El partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio, a partir de las 18.00 horas del Centro de México (17.00 hora local). El encuentro de dieciseisavos de final será el tercero en la agenda deportiva de ese primer día del mes, todos por la misma instancia de la Copa del Mundo.

Sede y estadio de Estados Unidos vs. Bosnia por 16avos del Mundial 2026:

El partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, más conocido como “Estadio San Francisco Bay Area” en esta Copa del Mundo. Inaugurado en el año 2014, este recinto cuenta con una capacidad total para 68.827 espectadores. Será el sexto encuentro que se dispute en este establecimiento durante el torneo.

Publicidad

Estados Unidos quiere dar la nota en Playoffs [Foto: Getty]

Transmisión de Estados Unidos vs. Bosnia por 16avos del Mundial 2026:

El partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho de México, por medio del Pase Mundial de ViX Premium. En el territorio mexicano, el encuentro no tendrá televisación a través de la señal abierta, en ninguno de los canales disponibles, ni tampoco en los de TV paga.

El rival de Estados Unidos o Bosnia si supera los 16avos del Mundial 2026:

El vencedor de esta serie de dieciseisavos de final se medirá ante el ganador del 1° del Grupo G y el 3° del Grupo A/E/H/I/J. Por el momento, esos dos equipos no están confirmados, pero hoy serían Egipto y Corea del Sur. Sin embargo, habrá que esperar al cierre de la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.