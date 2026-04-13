Ignoró el consejo de Javier Aguirre, prefirió el dinero y ahora se queda fuera del Mundial 2026

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, la cuenta regresiva ya empezó y en la Selección de México hay decisiones que empiezan a marcar el rumbo. Javier Aguirre ya tiene gran parte de la lista prácticamente definida, aunque como suele suceder en estas instancias, habrá que esperar hasta último momento para conocer a los 26 futbolistas que finalmente viajarán a la Copa del Mundo.

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En ese contexto, uno de los nombres que más ruido genera es el de Hirving Lozano. Por jerarquía, experiencia y recorrido internacional, el “Chucky” siempre aparece como una opción natural para integrar el plantel, pero su presente está muy lejos de acompañar esa lógica.

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No siguió el consejo de Aguirre

El delantero de 30 años recibió una condición clara por parte de Aguirre: necesitaba estar activo, sumar minutos y llegar con ritmo competitivo para ser considerado. Sin embargo, Lozano tomó otra decisión. Optó por priorizar su contrato en la MLS, donde percibe alrededor de 7 millones de dólares, por encima de una posible vuelta al futbol europeo.

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En concreto, el mexicano rechazó una oferta del Real Oviedo, que le abría la puerta para volver a competir en un entorno de mayor exigencia. En lugar de eso, decidió continuar en San Diego FC, donde su situación actual lo tiene sin actividad y sin el rodaje necesario en un momento clave de la temporada.

La falta de minutos empieza a pesar, y mucho. Lozano no juega desde hace varios meses, algo que lo deja en clara desventaja frente a otros futbolistas que sí vienen teniendo continuidad y buen nivel en sus respectivos equipos.

Además, el jugador no se lleva bien con el entrenador del equipo estadounidense y no volverá a sumar minutos en la temporada. Por lo tanto, salvo que Aguirre termine cambiando de opinión en los próximos días, Chucky no disputará el certamen internacional.

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