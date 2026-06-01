¿Cuáles son los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 que repiten de Qatar 2022?

Se terminó la espera y Javier Aguirre dio a conocer a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. El Vasco recortó a varios futbolistas y muchos de ellos son algunos que han tenido participación en los últimos años.
Para este torneo, el Tri tendrá una base importante de futbolistas con experiencia mundialista Tras el fracaso de Qatar 2022, donde el conjunto nacional quedó eliminado en la Fase de Grupos por primera vez desde Argentina 1978, 12 jugadores volverán a formar parte de la máxima cita del fútbol con la misión de cambiar la cara que dieron el certamen anterior.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
De esta manera, prácticamente la mitad de los elegidos por el Vasco son futbolistas que ya han tenido cuando menos una convocatoria mundialista en su carrera, pero no todos han sumado minutos, como es el caso de Luis Romo y Johan Vásquez.
Por otro lado, la otra mitad, con jovenes figuras y jugadores que han mostrado un nivel para ser tenidos en cuenta, tendrán su estreno mundialista en una edición de México será anfitrión, por lo que será un torneo especial para estos convocado por el DT.
Los convocados de la Selección Mexicana en el Mundial 2022 y Mundial 2026
- Guillermo Ochoa
- Jesús Gallardo
- Johan Vásquez
- Edson Álvarez
- César Montes
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Jorge Sánchez
- Alexis Vega
- Raúl Jiménez
- Orbelín Pineda
- Roberto Alvarado
Se revelaron los uniformes que usará la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial 2026
Los jugadores de la Selección Mexicana que debutarán en una Copa del Mundo
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- César Huerta
- Álvaro Fidalgo
- Julián Quiñones
- Santiago Giménez
- Guillermo Martínez
- Armando González
En síntesis
- Javier Aguirre anunció a los 26 convocados de México para el Mundial 2026.
- 12 jugadores de la Selección Mexicana repiten su participación desde Qatar 2022.
- Luis Romo y Johan Vásquez vuelven a ser convocados aunque no sumaron minutos previamente.