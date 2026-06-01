¿Cuáles son los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 que repiten de Qatar 2022?

Los futbolistas del combinado nacional que estuvieron en el certamen internacional del 2022 y dirán presente en 2026.

Se terminó la espera y Javier Aguirre dio a conocer a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. El Vasco recortó a varios futbolistas y muchos de ellos son algunos que han tenido participación en los últimos años.

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Para este torneo, el Tri tendrá una base importante de futbolistas con experiencia mundialista Tras el fracaso de Qatar 2022, donde el conjunto nacional quedó eliminado en la Fase de Grupos por primera vez desde Argentina 1978, 12 jugadores volverán a formar parte de la máxima cita del fútbol con la misión de cambiar la cara que dieron el certamen anterior.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

De esta manera, prácticamente la mitad de los elegidos por el Vasco son futbolistas que ya han tenido cuando menos una convocatoria mundialista en su carrera, pero no todos han sumado minutos, como es el caso de Luis Romo y Johan Vásquez.

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Por otro lado, la otra mitad, con jovenes figuras y jugadores que han mostrado un nivel para ser tenidos en cuenta, tendrán su estreno mundialista en una edición de México será anfitrión, por lo que será un torneo especial para estos convocado por el DT.

Los convocados de la Selección Mexicana en el Mundial 2022 y Mundial 2026

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Edson Álvarez

César Montes

Luis Chávez

Luis Romo

Jorge Sánchez

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Orbelín Pineda

Roberto Alvarado

Los jugadores de la Selección Mexicana que debutarán en una Copa del Mundo

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Israel Reyes

Mateo Chávez

Erik Lira

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

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En síntesis