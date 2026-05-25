¿Por qué no hay jugadores del Real Madrid en la lista de España para el Mundial 2026?

El entrenador del seleccionado europeo dio la lista de convocados y lo más sorpresivo es que no hay futbolistas del Real Madrid.

Una de las selecciones que aparece como candidata a pelear por el título en el Mundial 2026 es España. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ya presentó oficialmente la lista de 26 convocados que disputarán el torneo más importante del fútbol internacional.

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La convocatoria dejó varios nombres importantes y una base muy fuerte de futbolistas jóvenes que vienen destacándose en Europa. Entre ellos aparecen jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, considerados piezas fundamentales dentro del proyecto de España.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los aficionados fue la ausencia total de futbolistas del Real Madrid en la lista definitiva. Una situación poco habitual teniendo en cuenta la historia y el peso que suele tener el club merengue dentro de la selección española.

Gran parte de esta decisión estuvo relacionada con la pésima temporada que atravesó el Real Madrid y el bajo nivel individual mostrado por varios de sus jugadores durante los últimos meses. Los dos futbolistas que aparecían con más posibilidades de meterse en la convocatoria eran Dean Huijsen y Dani Carvajal, aunque finalmente ninguno terminó siendo incluido por Luis de la Fuente.

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Lista completa de convocados de España para el Mundial 2026

Porteros:

Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas:

Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Álex Grimaldo.

Centrocampistas:

Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena.

Delanteros:

Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yeremy Pino.

Gonzalo García irá al Mundial 2026 como sparring de España

A pesar de no haber jugadores del primer equipo del Real Madrid dentro de la lista oficial, sí habrá presencia merengue alrededor de la selección. El delantero y canterano Gonzalo García acompañará al plantel como sparring durante la preparación y el desarrollo del Mundial 2026.

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