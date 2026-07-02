El talentoso delantero no aparece en la formación del cuadro luso para un duelo clave. ¿Qué le sucedió?

Se viene un partido apasionante en la continuidad del Mundial 2026, con los 16avos de final desarrollándose rápidamente y cada vez más cerca de saber todos los clasificados. Portugal vs. Croacia será el plato fuerte del jueves en la agenda futbolera de la Copa del Mundo, con un boleto a octavos en juego y toda la historia que conlleva detrás.

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Para este encuentro trascendental, Roberto Martínez confirmó hace instantes la formación con la que la Selección de Portugal buscará llevarse la victoria ante Croacia. Entre los elegidos, hizo ruido la falta de Joao Félix en el equipo que saldrá al campo de juego a disputar los primeros 45 minutos del compromiso de carácter eliminatorio.

El talentoso delantero que en su club hace dupla de ataque con Cristiano Ronaldo no será hoy el acompañante de CR7 en la ofensiva de Portugal. Su salida del once se debe a una decisión del DT por rendimiento, ya que físicamente se encuentra óptimo como para jugar. El de Al-Nassr ‘perdió el puesto’ transitoriamente con un compañero.

Portugal sale sin Joao entre los titulares [Foto: Getty]

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En lo que va del Mundial 2026, Joao Félix aún no ha podido marcar goles ni dar asistencias cuando le tocó jugar. Fue suplente y no ingresó en el estreno de Portugal, pero luego tuvo chances ya que fue titular dos veces seguidas y no las aprovechó. Por ahora, son 133 minutos disputados en el campo en el torneo, sin contribuciones directas en goles.

Para este juego de 16avos de final, el cuerpo técnico decidió que Joao Félix será reemplazo por Rafael Leao, habilidoso y veloz extremo izquierdo que juega en el AC Milan de Italia. El atacante del ‘Rossonero’, a diferencia del de Al-Nassr, sí ha podido convertir en el Mundial 2026: anotó un gol ante Uzbekistán en la segunda fecha, único partido donde Portugal marcó.

En este escenario, la alineación confirmada de Portugal para enfrentar a Croacia en dieciseisavos de final del Mundial 2026 estará conformada de esta manera: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao. Joao Félix estará en el banquillo como suplente.