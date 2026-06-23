¿Por qué no juega Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Rafael Leão irá al banco de suplentes de Portugal por segunda vez consecutiva en esta Copa del Mundo 2026. João Félix será la referencia en ataque.

El último día de la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 llegó. Portugal abre la actividad enfrentando a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, USA, con Cristiano Ronaldo como emblema. Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán no pasar sobresaltos, teniendo en cuenta que ya dejaron puntos en el camino empatando 1-1 ante RD Congo en el debut.

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En la alineación inicial del elenco luso hay algunas sorpresas. Bernardo Silva, quien había sido titular contra los africanos, empezará mirando el partido desde la banca. A él se le suma Rafael Leão, quien será suplente por segundo partido consecutivo, entendiendo una decisión técnica del entrenador español.

¿Cómo alinea Portugal contra RD Congo en el Mundial 2026?

Diogo Costa

João Cancelo

Ruben Días

Renato Veiga

Nuno Mendes

Bruno Fernandes

João Neves

Vitinha

Cristiano Ronaldo

João Félix

Pedro Neto

DT: Roberto Martínez

Rafael Leão, relegado por el DT de Portugal

19 minutos no le alcanzaron a Rafael Leão para salvar a Portugal (Getty Images)

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Hoy la ofensiva de la Selección de Portugal tiene otras prioridades. Cristiano Ronaldo y Pedro Neto parecen inamovibles para Roberto Martínez, pero antes de entrar en consideración Rafael Leão ha tenido oportunidad João Félix. El delantero del AC Milan ingresó a los 71 minutos contra República Democrática del Congo, con un marcador adverso, y nada puso hacer para salvar la victoria.

En síntesis