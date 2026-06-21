Quién es Espen Eskas, árbitro del Uruguay vs Cabo Verde

El noruego Espen Andreas Eskas ha sido designado como el árbitro principal para el enfrentamiento de este domingo entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Espen Andreas Eskas fue designado como árbitro principal para el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se juega este domingo 21 de junio, a las 16:00 horas de México, en el Estadio Miami Gardens, en un sector muy apretado en la tabla.

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El Uruguay vs. Cabo Verde pondrá a Eskas bajo la lupa en un duelo en el que ambos arrancan con 1 punto. La Celeste aparece como líder del grupo, tras el 1-1 ante Arabia Saudita, mientras que el conjunto africano es cuarto, luego de su 0-0 frente a España.

La trayectoria de Espen Eskas antes de Uruguay vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

Espen Andreas Eskas es el juez elegido para impartir justicia en este cruce del Grupo H, y su nombre llega respaldado por antecedentes internacionales de peso. El portal Fotball.no reportó que el noruego ha compartido designaciones junto a Isaak Bashevkin y Jan Erik Engan en torneos y escenarios de alto nivel, con apariciones en la Champions League, Europa League, Mundial de Clubes, Juegos Olímpicos y hasta la final del Mundial Sub-17.

Ha dirigido un total de 17 partidos en la UEFA Champions League tras su debut en la competición en octubre de 2022. Al equipo al que más le ha pitado es al Real Madrid, donde ya se encontró con Federico Valverde; han sido 11 partidos en Europa League, 1 de Mundial de Clubes y 3 en Juegos Olímpicos, siendo uno de ellos el duelo por la medalla de bronce.

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Ese recorrido respalda su designación para este partido. Según informó la revista Josimar, Eskas será el primer árbitro noruego en un Mundial masculino en 24 años, un dato que pone su nombramiento en el foco dentro del arbitraje de su país. Además, llama la atención que no ha sacado tarjetas rojas, sólo una suma de 47 amarillas en total.

El partido también tiene un peso competitivo inmediato. Uruguay llega primero del Grupo H con 1 punto y Cabo Verde aparece cuarto, también con 1, por lo que el panorama en la zona sigue completamente abierto después de la primera jornada.

La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Espen Andreas Eskas

Espen Andreas Eskas Asistente 1: Jan Erik Engan

Jan Erik Engan Asistente 2: Isaak Bashevkin

Isaak Bashevkin Cuarta oficial: Tori Penso

Tori Penso VAR: Willy Delajod

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Lo que debes saber del cruce por el Grupo H

Partido: Uruguay vs. Cabo Verde

Uruguay vs. Cabo Verde Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: H

H Fecha: domingo 21 de junio de 2026

domingo 21 de junio de 2026 Horario en México: 16:00 horas

16:00 horas Sede: Estadio Miami Gardens, Estados Unidos

Estadio Miami Gardens, Estados Unidos Transmisión en México: ViX Premium

En síntesis