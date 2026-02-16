Es tendencia:
Vinícius Jr eligió a cuatro selecciones candidatas al Mundial 2026: “Portugal, España y…”

Brasil no es campeón del mundo desde 2002 y Vinícius Jr quiere lograr la sexta estrella. Además, el jugador nombró a otros candidatos.

Por Patricio Hechem

Vinícius Jr quiere ganar el Mundial 2026
Cada vez falta menos para que el próximo 11 de junio empiece el Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica. Vinícius Jr dirá presente en la Copa del Mundo con Brasil, la selección más ganadora de la historia pero que no se corona hace 24 años.

Como es lo habitual en la previa, Brasil es una de las candidatas a ganar el Mundial. Vinícius es uno de sus futbolistas más importantes y, en una charla con el streamer Ibai Llanos, el futbolista del Real Madrid eligió a otras cuatro selecciones que respeta pensando en el torneo.

Las candidatas al Mundial 2026 según Vinícius Jr

Hay algunos muy buenos, pero me gusta mucho Portugal, cómo juega Portugal, España, Francia y Argentina. Creo que esos cuatro tienen los mejores equipos, ¿no?”, expresó Vinícius Jr en una plática con Ibai Llanos, el reconocido streamer español.

“Llevan mucho tiempo jugando juntos. Desde el último Mundial, han cambiado muy pocos jugadores, y eso marca una gran diferencia“, agregó el jugador del Real Madrid en relación a estas cuatro selecciones nombradas.

Vinícius Jr enfrentando a Argentina, la vigente campeona

Vinícius Jr sobre Carlo Ancelotti

Por otro lado, Vinícius Jr comentó que Brasil creció desde la llegada de Carlo Ancelotti, su ex entrenador en el club merengue: “Nos trata muy bien. Sabe cómo manejar las relaciones con los jugadores y lo está haciendo muy bien. Esperemos que podamos ganar este Mundial. Cada vez que me llama, me dice: ‘Sabes que vamos a ganar el Mundial, ¿verdad?’

Brasil ganó 4 partidos, empató 2 y perdió 2 desde que Carlo Ancelotti se transformó en el entrenador de la verdeamarelha. Quizás en la previa el Scratch no es uno de los principales favoritos, pero existe la posibilidad de que hagan el click en pleno Mundial y eso lo cambiaría todo.

En síntesis

  • Vinícius Jr señaló a Portugal, España, Francia y Argentina como candidatas al Mundial 2026.
  • El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.
  • Brasil registra 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas bajo la dirección de Carlo Ancelotti.
