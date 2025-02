El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers fue sin dudas el gran bombazo de la NBA en este 2025, dejando un gran vacío entre los fanáticos de los Dallas Mavericks dado que perdieron a su máxima figura que estaba dando que hablar con sus grandes rendimientos.

Además, provocó consecuencias inesperadas dentro del propio equipo. Como por ejemplo la renuncia del asistente técnico Marko Milic, quien decidió dar un paso al costado tras la sorpresiva salida de su compatriota a Lakers.

Según informó el periodista Marc Stein este domingo, Milic no estaba dispuesto a continuar en la organización ahora que Doncic ya no forma parte del plantel. La relación entre ambos iba más allá de la cancha: compartían no solo el orgullo de representar a Eslovenia, sino también una conexión personal desde los tiempos en que Milic dirigió a la selección nacional de su país, donde tuvo la oportunidad de entrenar a una de las estrellas de la competición.

Luka Doncic en su presentación en Lakers (Getty Images)

Marko Milic, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador esloveno en la NBA con los Phoenix Suns durante la temporada 1997-98, también tuvo la oportunidad de ser compañero de equipo de Jason Kidd, actual entrenador en jefe de los Dallas Mavericks. Esta relación facilitó su llegada al cuerpo técnico de Dallas en 2022, donde no solo aportó su experiencia internacional, sino que también se convirtió en un apoyo clave para Doncic dentro del vestuario.

El traspaso de Doncic a los Lakers, que fue presentado el martes 4 de febrero, dejó sorprendidos a los seguidores de la NBA. Aunque los detalles del acuerdo incluyen a varios jugadores como Antonhy Davis que dejó la institución de Los Ángeles en medio del acuerdo por esloveno para jugar en Mavericks.

La partida de la superestrella eslovena ha dejado un vacío difícil de llenar en Dallas. La afición de los Mavericks no ha ocultado su descontento, sintiendo que el equipo perdió a su máximo referente que ahora va a brillar en otro equipo importante.

¿Cuándo debuta Luka Doncic en la NBA?

El traspaso de Doncic ha revolucionado la NBA y todos están a la espera de que pueda jugar sus primeros minutos con la playera de Los Ángeles Lakers. El esloveno tendría su debut este lunes en el partido frente a Utah Jazz según los reportes que se dieron en las últimas horas.