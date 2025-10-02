Luka Doncic rompe el silencio y le responde a Redick por la polémica que sacude a los Lakers 

Tan solo pasaron unos días del campamento de entrenamientos de los Lakers y ya se instaló la primera polémica. Todo pasó por una decisión de JJ Redick que el mismo entrenador admitió que le podría traer problemas en el equipo. Luka Doncic habló al respecto con una contundente respuesta.

A pesar de que no había dirigido a ningún otro equipo en ningún nivel del baloncesto de Estados Unidos, Los Angeles Lakers apostaron por Redick como el nuevo entrenador del equipo desde la temporada 2024-25 con un contrato por cuatro años.

La primera temporada de JJ Redick como entrenador de los Lakers los llevó hasta la primera ronda de los NBA Playoffs clasificando como el tercer mejor equipo de la Conferencia Oeste. Quedaron eliminados con una sola victoria contra Minnesota Timberwolves, pero eso no impidió que ya le renovaran el contrato.

Doncic le responde a JJ Redick por la polémica que sacude a Lakers

Redick y Doncic tendrán su primera temporada completa en Lakers. (Foto: Getty Images)

Luego de conocerse que les puso más ejercicios físicos antes del final del entrenamiento del 2 de octubre, Redick admitió que “no sé si les gusto ahora con lo que acabamos de terminar la práctica“. A pesar de que esto pudo bajar la popularidad y aceptación que tiene el entrenador de Lakers en el vestuario, Luka Doncic le respondió elogiando el trabajo que está haciendo: “No se trata solo de la forma física, sino también de la mental. Ambas son muy importantes. Lo estamos haciendo en los entrenamientos. Fue genial. Todos están en excelente forma. Todos están corriendo mucho, así que hasta ahora ha sido genial”.

Este es el millonario salario del entrenador de Lakers de Los Angeles Lakers en la NBA

Si bien es cierto que no gana los $52.6 millones que LeBron James va a recibir en la temporada NBA 2025-26, JJ Redick tiene un salario millonario como entrenador de Los Angeles Lakers de alrededor de US$8 millones por temporada, según el portal ‘Sports IIlustrated’. Este valor pudo haber incrementado con la reciente renovación.

