Jimmy Butler calienta el juego Lakers vs. Warriors con una provocación a LeBron James

Jimmy Butler encendió el duelo entre Lakers y Warriors con una provocación directa a LeBron James que ya genera repercusión en la NBA. ¡Video!

Por Julio Montenegro

LeBron James no jugará el primer partido contra Warriors y Butler.
© Getty ImagesLeBron James no jugará el primer partido contra Warriors y Butler.

La espera por fin terminó y la temporada NBA 2025-26 pone primera marcha con el partidazo entre Lakers y Golden State Warriors. Así que no hubo un mejor momento para conocer lo que hizo Jimmy Butler en vísperas de provocar a LeBron James y calentar este juego.

¡Oh, oh! Luego de llegar a los Warriors el 5 de febrero de 2025 y registrar una marca de 23 victorias y 7 derrotas, Butler tendrá su primera temporada completa con Stephen Curry en Golden State. Los Angeles Lakers sin LeBron, el primer rival de la temporada.

¿El motivo? Los Lakers informaron que LeBron no está disponible para el juego contra Golden State Warriors del martes 21 de octubre a las 22:00 ET porque tiene una lesión en el nervio ciático del lado derecho. Sin embargo, esto no impidió que Jimmy Butler le enviara un mensaje implícito.

La provocación de Jimmy Butler a LeBron James para Lakers vs. Warriors

LeBron James y Jimmy Butler

LeBron James y Jimmy Butler en la NBA. (Foto: Getty Images)

Los jugadores de los Warriors emprendieron el viaje a Los Ángeles y ahí apareció Butler con la camiseta de Manchester United, justo el equipo que le ganó 1-2 a Liverpool el 19 de octubre. ¿Y aquí qué tiene que ver LeBron James? Resulta que ‘El Rey’ es uno de los dueños del Liverpool, así que Jimmy apareció con la provocación perfecta para calentar el primer juego de la temporada contra los Lakers, así Bron no esté en cancha.

Con LeBron James: La lista de lesionados de los Lakers para el partido contra Warriors

El partido Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors que sí jugaría LeBron James

Con la premisa instalada que LeBron volvería a jugar a mediados de noviembre por la gravedad de su lesión en la temporada NBA 2025-26, el partido Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors que si podría jugar sería el del 7 de febrero de 2026.

julio montenegro
Julio Montenegro
