Tras perderse el final de la campaña pasada por una lesión inesperada que lo marginó de las canchas, Victor Wembanyama se tomó muy en serio la pretemporada de la NBA para llegar en la mejor forma posible al inicio de un nuevo año de competencia. Ahora, tras debutar este miércoles, el francés ya dejó su primer highlight que promete ser recordado a lo largo de los meses.

El camino completo de Wembanyama: de promesa a revolucionar el juego

Wembanyama, de apenas 21 años, ha sorprendido a toda la liga confirmando todo lo bueno que se dice sobre él, en relación a las condiciones que presenta para poder dominar la liga. En ese contexto, con su estreno triunfador con los San Antonio Spurs ante Dallas Mavericks por 125-92, el pívot se lució con 41 puntos, una asistencia y 15 rebotes que le permitieron liderar a su equipo como más lo desea.

Una de las jugadas con las que más se lució Wemby en la jornada lo tuvo involucrado con un tapón infernal sobre Derrick Lively que luego continuó con una corrida de toda la duela, un dribbling excelente y un triple acompañado con falta que le permitió ir a la línea de libres para sumar un punto más a su registro personal.

El galo debutó en la NBA en la temporada 2023-24 tras ser drafteado por los propios Spurs. En la previa de su arriba a lo mejor liga del mundo, la expectativa estaba en su punto máximo, porque Wemby se lucía en su país natal jugando para el Metropolitanos 92 que, si fuera en términos de futbol, podría haber conseguido unos cuantos millones por su transferencia.

Las condiciones de Wemby modificaron por completo la forma de jugar en la NBA. Acostumbrados durante muchos años a ver pívot gigantes, dominantes en la pintura, los aficionados vieron como el deporte evolucionó a los Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo, quienes son capaces de liderar a sus equipos como si fueran bases.

Sin embargo, este joven es distinto a todos. Con sus 2,24 metros, presenta una agilidad pocas veces vista que le permite ser contundente en el costado defensivo y en ofensivo. Siendo de los líderes en tapones en la campaña anterior, aún sin completar todos los encuentros de la temporada regular, este año se encamino a ser de los máximos anotadores, porque todo San Antonio tiene las ilusiones y expectativas depositadas en él.