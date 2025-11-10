¿LeBron James jugará esta noche en Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers por la NBA?

Los Angeles Lakers están atravesando un gran inicio de Temporada Regular. El equipo comandado por JJ Redick está cuarto en la Conferencia Oeste con siete triunfos y tres derrotas. De hecho, la reciente caída con Atlanta Hawks cortó una racha de cinco partidos consecutivos con victoria y este lunes buscarán recuperarse ante Charlotte Hornets.

Ahora bien, para analizar el presente de Lakers no se puede pasar por alto la ausencia de LeBron James. ‘The King’ no ha tenido minutos esta temporada por lesión y la franquicia angelina se las ha arreglado para pelear en lo más alto sin su figura veterana. No obstante, la fecha de retorno estaba estipulada para noviembre, por lo que podría reaparecer en cualquier partido.

¿Juega LeBron James en Hornets vs. Lakers?

No, LeBron James no jugará esta noche en el partido entre Charlotte Hornets y Los Angels Lakers por la Temporada Regular 2025-26 de la NBA. Si bien la fecha estimada de su regreso es la segunda o tercera semana de noviembre, todavía está en la etapa final de su recuperación de su lesión.

James se encuentra afuera de los terrenos de juego por una irritación del nervio ciático derecho. Sin embargo, todo apunta a que su debut en la temporada será este mes, al menos según la información que dio el propio entrenador de Lakers, JJ Redick.

