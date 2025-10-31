Es tendencia:
¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY viernes 31 de octubre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Philadelphia 76ers será uno de los equipos más destacado del día.
© Getty ImagesPhiladelphia 76ers será uno de los equipos más destacado del día.

Es tiempo de darle inicio a la NBA Cup. Esta competencia nueva que ha incluido la liga con el fin de volver más competitivo lo que sucede en la Temporada Regular se estrena este viernes 31 de octubre con encuentros que prometen ser más que apasionantes.

Con ocho partidos, poco más de la mitad de los equipos sobre la duela, los aficionados podrán disfrutar del nuevo formato que busca alimentar la competitividad. Recordando que las victorias y las derrotas cuentan para el récord oficial de cada franquicia, cada duelo es fundamental.

En ese sentido, en el partido más importante de la jornada se medirán Philadephia 76ers y Boston Celtics. Aunque se trata de dos plantillas que han perdido profundidad y jerarquía, todavía cuentan con estrellas suficientes como para regalar un espectáculo acorde a las expectativas que hay.

Partidos de la NBA, hoy viernes 31 de octubre

  • 17:00 hs (CDMX) Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics
  • 17:00 hs (CDMX) Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks
  • 17:30 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors
  • 18:00 hs (CDMX) Chicago Bulls vs. New York Knicks
  • 19:30 hs (CDMX) Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers
  • 20:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. Utah Jazz
