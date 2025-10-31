¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY viernes 31 de octubre por la Temporada Regular?

Es tiempo de darle inicio a la NBA Cup. Esta competencia nueva que ha incluido la liga con el fin de volver más competitivo lo que sucede en la Temporada Regular se estrena este viernes 31 de octubre con encuentros que prometen ser más que apasionantes.

Publicidad

Publicidad

ver también JJ Redick, coach de Lakers, le pone fecha a los regresos de Doncic y LeBron

Con ocho partidos, poco más de la mitad de los equipos sobre la duela, los aficionados podrán disfrutar del nuevo formato que busca alimentar la competitividad. Recordando que las victorias y las derrotas cuentan para el récord oficial de cada franquicia, cada duelo es fundamental.

ver también Tiembla toda la NBA: Así Golden State Warriors firmaría a Giannis Antetokounmpo para Stephen Curry

En ese sentido, en el partido más importante de la jornada se medirán Philadephia 76ers y Boston Celtics. Aunque se trata de dos plantillas que han perdido profundidad y jerarquía, todavía cuentan con estrellas suficientes como para regalar un espectáculo acorde a las expectativas que hay.

Partidos de la NBA, hoy viernes 31 de octubre

17:00 hs (CDMX) Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

17:00 hs (CDMX) Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks

17:30 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors

18:00 hs (CDMX) Chicago Bulls vs. New York Knicks

19:30 hs (CDMX) Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers

20:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. Utah Jazz

Publicidad