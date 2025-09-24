El inicio de una nueva temporada de la NBA está cada vez más cerca. El próximo 21 de octubre las ilusiones se pondrán en marcha para las 30 franquicias que buscarán llegar al último día de competencia con posibilidades de ser campeones. Uno de los máximos candidatos a animar la siguiente campaña son los Houston Rockets, quienes sumaron a Kevin Durant para terminar de conformar un roster competitivo. Sin embargo, una lesión inesperada le abrió las puertas a una leyenda, que parece seguir sin encontrar el rumbo.

Fred Vanvleet es el base por excelencia que lidera a los Rockets, pero el exjugador de Toronto Raptors sufrió una durísima lesión: se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas y eso lo tendrá de baja casi toda la temporada, siempre y cuando Houston avance en la postemporada. Esta novedad de última hora obligó a la directiva a mover fichas para encontrar un sustituto y es allí donde apareció el nombre de Russell Westbrook.

La razón por la que Russell Westbrook no ficharía por Houston Rockets

La leyenda eligió no continuar con los Denver Nuggets y su futuro aún es incierto. A pesar de que ya tiene 36 años y que no es el mismo que supo deslumbrar a la liga en sus mejores épocas, la realidad es que aún puede ser un factor importante en un equipo contendiente al anillo. La mala noticia para el Brodie es que el límite salarial de Rockets no le permitiría ser fichado.

Según informó el prestigioso periódico, Houston Chronicle, la franquicia solamente cuenta con un límite de 1.25 millones de dólares en sus arcas, que no se acerca, ni por asomo a lo que recibiría un jugador como Westbrook, quien recibió poco más de 3.3 millones la última campaña. De esta manera, los caminos de Rockets y Russell parecen estar destinados a alejarse.

Kevin Durant y Russell Westbrook brillaron juntos en Oklahoma City Thunder.

De esta manera, el mundo del basquetbol se queda sin la posibilidad de ver juntos nuevamente a Westbrook con Durant, quienes brillaron en Oklahoma City Thunder. Aunque no pudieron completar la hazaña con un anillo, lo cierto es que ese equipo que los tuvo juntos por casi 10 años quedó en la memoria de los aficionados del deporte que se había ilusionado con ver un segundo capítulo del Brodie y KD.

