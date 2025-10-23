Es el año de LeBron James, Luka Doncic y Los Angeles Lakers en la NBA

Que una nueva temporada de la NBA se haya puesto en marcha significa que las ilusiones de 30 franquicias se han renovado y que las aspiraciones de conseguir el título están intactas. Por lógica, presupuesto y más, hay quienes saben que son más o menos candidatos a llegar lejos en la competencia y Los Angeles Lakers están en la lista positiva. Las figuras con las que cuenta, la historia y el hecho de que su máximo rival esté debutado, le otorgan la posibilidad de lucirse como nunca.

Publicidad

Publicidad

ver también Michael Jordan conmovió a toda la NBA con una confesión inesperada

Los Angeles Lakers van por todo

En tiempos de cambios y, como no sucedía hacía mucho tiempo, sin un claro contendiente a conseguir el anillo desde bien temprano en la competencia, Lakers no puede dejar escapar esta oportunidad. LeBron James está ante los últimos momentos de su carrera y esta tal vez sea su temporada de despedida del mejor basquetbol del mundo. Si se añade el hecho de compartir equipo con una de las máximas estrellas de la liga como Luka Doncic y otras figuras que han llegado para agrandar el roster en los últimos meses, entonces se lo puede tomar como un proyecto serio.

Si se mira al otro lado de la calle se puede ver que Boston Celtics, equipo con más anillos en la historia de la liga con 18, uno por encima de Lakers, y máximo rival de los angelinos, no es el mismo que supo dominar la liga hasta ayer. En Massachusetts las cosas cambiaron y la competitividad del equipo no es, ni por asomo, imponente.

LeBron James y Luka Doncic quiere volver a llevar a Los Angeles Lakers a lo más alto. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Sí, las figuras más destacadas siguen siendo Jason Tatum (actualmente lesionado) y Jaylen Brown, pero el resto de la plantilla está diseñada para acompañar un buen proyecto y no para liderarlo. Lógico que se trata de jugadores de primer nivel, pero no capaces de asustar al resto de integrantes de la liga.

Cualquiera podría pensar en que Oklahoma City Thunder tiene el camino allanado para buscar un nuevo anillo, mientras que otro le podría apostar sus fichas a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Tal vez, puedan ser mencionados los Cleveland Cavaliers, pero lo que está claro es que Lakers debe dar un paso adelante, mostrar una idea convincente, en la que se pueda lucir la dupla James – Doncic.

ver también La vieron 2 millones de personas: la jugada imposible de Victor Wembanyama, el gigante que está redefiniendo la NBA

Las estrellas dejan al resto de la plantilla en un papel secundario, pero entendiendo que deben ser participes fundamentales del rendimiento del equipo. Mucho trabajo por hacer, que se puede ver reflejado a medida que los resultados acompañen dentro de la duela.

Publicidad