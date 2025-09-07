¿Verdadero o falso? Si Canelo Álvarez le gana a Terence Crawford será más grande que Julio César Chávez

No necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. El hecho de que glorias hayan conseguido hitos importantes permite que tengan un respeto ganado para toda la eternidad y nadie podrá discutir esa situación. Sin embargo, eso se transforma, en ocasiones, en un impedimento para reconocer la grandeza reciente o más actual, situación que carece de bastante sentido.

Para ponerle nombres propios, el debate está trazado entre Julio César Chávez y Canelo Álvarez. Hay una parte del boxeo que sostiene de manera contundente que nadie podrá igualar o, al menos, acercarse a lo hecho por JCC dentro de los cuadriláteros. Claro, 87 peleas invicto, múltiples campeonatos del mundo y un aspecto de invencible que fue quebrantado en seis ocasiones contra 104 victorias, generan la sensación de que nadie podrá alcanzar ese nivel. No tan rápido…

Chávez es grande, pero Canelo también

Canelo Álvarez es muy cuestionado en el presente y su récord de 63 victorias y solamente dos derrotas no recibe un respeto acorde al que tendría otra figura con números similares. En ese sentido, el tapatío es criticado por el tipo de peleas que tuvo y que esos números se agrandaron a costa de victorias sencillas y sin mayor peligro.

Es interesante poner un punto aquí, porque este factor es parte de la carrera de todos los boxeadores. No existen decenas de púgiles de nivel élite, por lo que es más que normal que los registros personales sean más grandes por haber enfrentado a contrincantes de menor tenor. Entonces, lo que se plantea es: ¿Por qué a Canelo se le señala este aspecto y a otros no?

El punto está en que hay quienes consideran a Chávez como el mejor mexicano de todos los tiempos y eso no podrá cambiar, porque existen argumentos de sobra para sostenerlo. Ahora bien, si Canelo derrota a Terence Crawford este próximo sábado 13 de septiembre, entonces podrá decir que, de mínima, se sienta en la mesa grande que ostenta JCC.

Sí, Álvarez perdió con Floyd Mayweather y Dmitry Bivol y, aunque los combates fueron en contextos diferentes de su carrera, lo cierto es que podrían haber significado un golpe grande en la historia del deporte el ganarlos. Eso no sucedió, pero su legado se construyó a base de ser el rey más grande que tuvo el peso supermediano en los últimos tiempos, con una dominancia pocas veces vista en una categoría. Discutirlo o cuestionarlo no es lo más preciso.