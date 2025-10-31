Tras varios días de angustia y misterio, el ciclo de Aaron Ramsey tuvo el peor final. Luego de que su perro no apareciera tras estar perdido, el mediocentro galés pegó el portazo y, no solo no seguirá en Pumas UNAM, sino que además ya abandonó México.

El nacido en Gales tomó esta radical decisión acorde a AS tras también arrastrar una lesión de la que aún no se recuperó. Cabe recordar que al equipo aún le quedaban dos jornadas para finalizar la Fase Regular del Apertura 2025: ante Xolos de local y contra Cruz Azul de visitante.

Cabe recordar que el futbolista sufrió la pérdida de su mascota, la perra Halo. La pérdida tuvo un impacto emocional profundo en el futbolista, quien dejó de asistir a los entrenamientos, situación que la directiva del club no pudo tolerar. Ambas partes acordaron la rescisión del contrato, que vencía en junio del 2026.

Acorde a lo aportado por Infobae, fuentes cercanas al jugador indican que el suceso lo sumió en un estado de depresión temporal, lo que derivó en su decisión de regresar a su país natal para estar cerca de sus seres queridos y recibir apoyo familiar.

A pesar de haber sido presentado como un fichaje estrella para el torneo del segundo semestre del año, la corta y limitada participación de Ramsey en los encuentros oficiales de la Liga MX no permitió que lograra consolidar su lugar en el equipo ni cumplir con las expectativas generadas.

¿Cómo fue el ciclo de Aaron Ramsey en Pumas UNAM?

En cuanto a las estadísticas, Ramsey fue parte de apenas 6 duelos con los Universitarios, en los que fue titular en 3 de ellos. Marcó apenas un gol. No fue el paso esperado tras las lesiones que presentó ni la situación de su mascota que terminó de la peor manera.

En síntesis