¿Corre riesgo la participación de Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por el Apertura 2025?

El mediocentro galés podría no ser parte del equipo titular de los Universitarios ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

La presencia de Aaron Ramsey en el duelo de Pumas UNAM vs. Chivas está en riesgo
© Getty ImagesLa presencia de Aaron Ramsey en el duelo de Pumas UNAM vs. Chivas está en riesgo

Tras la dura derrota en condición de visitante en el Clásico Capitalino ante América por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM tendrá revancha este fin de semana para volver a sumar de a tres unidades. Con apenas 13 unidades, el cuadro auriazul ocupa el último lugar en el Play-In, con el claro riesgo de quedarse afuera de todo. 

Por eso, el compromiso de esta Jornada 12 ante Chivas en su casa y ante su gente se vuelve trascendental, además de que el Rebaño Sagrado tiene un punto más. De esta manera, el compromiso se vuelve importante para el conjunto dirigido por Efraín Juárez

Sin embargo, pese a la obligación de ganar, los Universitarios podrían no contar con una de sus principales figuras. Y es que acorde a la información de la periodista Adriana Maldonado, el mediocentro galés Aaron Ramsey podría no ser parte del encuentro. 

Tweet placeholder
Así lo trasladó una cuenta de ‘X’ donde citaba a la comunicadora: “Aaron Ramsey está en duda para el juego ante Chivas por molestias físicas que presentó en los entrenamientos del jueves. Hoy no pudo concluir el entrenamiento de este día pues persistieron las molestias”. 

De esta manera, el ex entrenador de Atlético Nacional deberá buscar el reemplazo a uno de los líderes del equipo, que supo aportarle ciertas herramientas y algunos goles al equipo que le permitió al equipo capitalino salir del fondo de la tabla y aspirar a pelear por ingresar a los playoffs. 

¿Cuándo juega Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025? 

De cara al partido ante los de Guadalajara, el partido por la 12° fecha de la Fase Regular de la Primera División de México será este domingo 5 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. 

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
