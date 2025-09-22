Juan José Macías atraviesa un renacer futbolístico impensado en Pumas UNAM. Tras llegar con algunos murmullos por la elección de su fichaje, el jugador anotó en la igualdad de su equipo ante Tigres UANL por 1-1 por la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Además, también viene de marcar en el partido anterior, ante Mazatlán. Y ahora, en diálogo con TUDN envió un claro mensaje: “Han sido años difíciles para mí, me han puesto a prueba, pero estoy de vuelta y gracias a todos. Esto es gracias a todo el equipo, nos entendemos muy bien. Yo disfruto porque es mi trabajo“.

También se refirió al rendimiento del equipo: “Creo que es importante el funcionamiento del equipo porque estamos creando opciones de gol, van a seguir cayendo los goles, tenemos que afinar la contundencia para decir y levantar la mano ‘Pumas es equipo grande y estamos acá’“.

Cabe recordar que el delantero de 26 años debutó con la institución capitalina en la Jornada 7 y, en la siguiente contra los Cañoneros no solo marcó sino que además también realizó una asistencia. De manera rápida, el jugador se adaptó de la mejor manera cuando muchos no tenían confianza.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

Los Universitarios volverán a tener acción por el torneo nacional por la Jornada 10 muy pronto ya que la fecha será entresemana. Pumas UNAM jugará de visitante ante Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la ciudad homónima este martes 23 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México).

