Pumas UNAM le ganó de manera contundente por 4-1 a Xolos este domingo y logró mantenerse con vida de cara a la última jornada de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez necesitaba sumar los 3 puntos pensando en la clasificación al Play-In y eso es lo que hizo.

El partido se le hizo favorable a Pumas de manera rápida y en la primera mitad ya ganaba 3-0, un resultado sorprendente en la previa. La realidad es que Keylor Navas no tuvo mucho trabajo frente a Xolos, pero el tico sí recibió un gol que lo hizo tener una reacción de enojo.

Con el partido 3-0, Pedro Vite cometió una falta en el minuto 65 que terminó en penal a favor de Tijuana. Keylor Navas se enojó profundamente, primero de inmediato tras el cobro del árbitro y segundo una vez que Kevin Castañeda convirtió el gol para descontar.

El portero de Costa Rica les gritó a sus compañeros como para que despierten y no se dejen estar a pesar de que el resultado lo favorecía ampliamente a Pumas. Por suerte para los Felinos, Rubén Duarte convirtió el cuarto gol del equipo seis minutos después para liquidar el encuentro.

Keylor Navas ha sido uno de los mejores futbolistas de Pumas en el semestre y es uno de los pocos a los que la mayoría de los aficionados no critica. El portero tico se ha convertido rápidamente en un referente del plantel gracias a su jerarquía y experiencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Luego de la victoria frente a Xolos, Pumas se ubica 10° en el Apertura 2025 y actualmente se estaría clasificando al Play-In. Sin embargo, todavía queda una jornada y hay seis equipos que aún tienen posibilidades. Los Felinos tendrán un partido complicado el próximo sábado ante Cruz Azul, el líder del torneo.

En síntesis