¿Por qué no juega Álvaro Angulo en Mazatlán vs. Pumas UNAM por la Jornada 8 del Apertura 2025?

El defensa colombiano no será titular en el duelo de los Universitarios ante los Cañoneros por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Álvaro Angulo no será titular en el duelo de Pumas UNAM ante Mazatlán por el Apertura 2025
© Getty ImagesÁlvaro Angulo no será titular en el duelo de Pumas UNAM ante Mazatlán por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MXPumas UNAM visita a Mazatlán con la intención de ganar para escalar en un tabla de posiciones donde quedó relegado. El partido será este viernes 12 de septiembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán.

Para este duelo, el director técnico Efraín Juárez no contará con una pieza clave del equipo. El defensor Álvaro Angulo iniciará el partido en el banquillo en lugar de titular. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Álvaro Angulo en Mazatlán vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el defensa Rubén Duarte se sumará al lateral izquierdo y reemplazará al colombiano. El español busca ser una alternativa para el director técnico y pelear la titularidad al flamante refuerzo que llegó desde Independiente de Argentina.

¿Cuál será la alineación de Mazatlán vs. Pumas UNAM sin Álvaro Angulo?

Sin Álvaro Angulo el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Cañoneros: Navas; Bennevendo, Nathan, Azuaje, Duarte; Trigos, Caicedo; López, Ramsey, Ruvalcaba; y Martínez.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
