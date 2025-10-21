Este martes da arranque la fecha doble en la Liga MX, donde Rayados se enfrentará ante FC Juárez en la Jornada 14 del Apertura 2025. El conjunto de Domenec Torrent quiere salir de ese bache en el que se ha metido con un par de empates en sus últimos partidos ante Tijuana y Pumas, por lo que quiere una victoria en casa.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llegan los equipos?

Por su parte los dirigidos por Martín Varini se quieren meter entre los primeros 6 de la tabla general y para acercarse tienen que conseguir el resultado y esperar a que Chivas, Xolos y Pachuca no logren sumar. Este no será un rival sencillo para los regiomontanos, ya que hasta el momento suma 19 puntos en la tabla general y aunque aún está lejos de los 27 de Rayados es un rival peligroso.

Si los de casa logran la victoria podrían rebasar a América y a Cruz Azul en caso de que no ganen, por lo que escalarían hasta el segundo puesto de la competencia. Considerando que su siguiente juego es contra La Máquina, esta ventaja le vendría muy bien antes de su duelo en la Ciudad de México para mantenerse y no alejarse de ellos.

ver también ¿Se va al terminar su contrato? Sergio Ramos confirma su futuro con Rayados de Monterrey

Alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas

Gerardo Arteaga

Víctor Guzmán

John Medina

Sergio Ramos

Óliver Torres

Sergio Canales

Lucas Ocampos

Jorge Rodríguez

Michell Rodríguez

Germán Berterame

Publicidad

Publicidad

Alineación de FC Juárez