¿Por qué no juega Sergio Canales en Rayados vs. Santos Laguna por la Jornada 11 del Apertura 2025?

Entérate el motivo de la ausencia del volante de La Pandilla en el juego de este sábado.

Por Juan Ignacio Barbieri

Sergio Canales, con seis goles, es el máximo goleador de Rayados en el Apertura junto a Germán Berterame.
Luego de sumar dos encuentros consecutivos sin victorias en la Liga MX, Rayados volverá a salir a la cancha este sábado para recibir a Santos Laguna por la Jornada 11 del Apertura 2025. A partir de las 19:00 horas del centro de México, el conjunto de Doménec Torrent saltará al campo de juego del Estadio BBVA sin uno de sus habituales titulares y referentes.

Las alineaciones de Rayados vs. Santos Laguna por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Se trata de Sergio Canales, quien no podrá ser utilizado por el entrenador de La Pandilla por un motivo poco habitual. Según reveló José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, un aparato falló durante un procedimiento de rutina que se estaba realizando el volante español, quien necesitó ser atendido por profesionales ajenos a la institución.

De esta manera, el futbolista de 34 años se perderá el segundo encuentro en este Apertura 2025. Anteriormente quedó fuera de la convocatoria en la primera fecha ante Pachuca (0-3) por un problema muscular en la pierna derecha, misma que habría sido afectada en esta oportunidad, más precisamente en la zona del muslo.

Sergio Canales no podrá jugar ante Santos por una intervención a la que se sometió tras la falla de un aparato en un procedimiento de rutina. (Getty Images)

Cabe destacar que la ausencia de Canales implicará que Rayados deberá jugar sin uno de sus dos máximos anotadores del torneo. El ex Real Madrid, que comparte dicho honor con Germán Berterame, lleva anotados seis goles a los que además se le suman dos asistencias.

¿Cómo llegan Rayados y Santos Laguna al partido por la Jornada 11 del Apertura 2025?

Por un lado, a Rayados se le frenó la marcha victoriosa que había registrado en las primeras ocho jornadas -con siete triunfos en fila- al empatar como local por 2-2 ante América y perder por goleada frente a Toluca (2-6) en el Estadio Nemesio Diez. La Pandilla se ubica así en la tercera posición de la clasificación con 22 puntos.

En tanto, Santos Laguna sumó de a tres en su último compromiso tras imponerse a Xolos por 1-0 en el TSM Corona. Los dirigidos por Francisco Rodríguez marchan 13° con 10 unidades producto de tres victorias, un empate y seis derrotas.

Juan Ignacio Barbieri
