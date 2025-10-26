En los últimos partidos, la situación se le ha complicado a Domenec Torrent y es que debido a los lesiones, no ha podido contar con un cuadro completo desde hace ya unas semanas. Cuando algunos causan bajas, otros se recuperan y viceversa, por lo que le ha tocado ajustar la estrategia conforme a los jugadores con los que cuenta.

Rayados recupera a Mele

Cabe mencionar que una de estas bajas que hasta ahora son importantes para el cuadro regiomontano es la de Fidel Ambriz, la reciente suspensión de Óliver Torres y desde luego, la del arquero Santiago Mele. El portero del equipo regiomontano no ha podido ser parte de la escuadra y aunque no han tenido malas acciones, se espera que ya esté disponible.

De acuerdo con la información del periodista, Diego Armando Medina dio a conocer que Mele ya estará reportando con el equipo para el Clásico Regio ante Tigres. El próximo sábado ya será titular en el cuadro de Torrent para enfrentar a su mayor rival de la región en la búsqueda de recuperar los puntos importantes que perdió en las últimas fechas.

Para la escuadra es muy importante ir recuperando a los jugadores semana tras semana, aunque lo ideal es que lleguen todos a la etapa de Liguilla, en esta ocasión, todo parece indicar que los Rayados ya estarán en la fiesta grande, pero aún deben pelear en las últimas dos fechas por conseguir estar entre los primeros cuatro de la tabla general.

¿Cómo va Monterrey?

Con la derrota que tuvieron ante Cruz Azul ahora Monterrey está en el quinto puesto de la tabla general con 30 puntos, aunque las cosas están muy reñidas; Toluca, Tigres y Cruz Azul suman 32 puntos; mientras que América tiene un total de 31. Son uno y dos unidades de diferencia las que aún le quedan y con este nuevo elemento pueden buscarlo.

En síntesis

Rayados recupera a Santiago Mele para el Clásico Regio ante Tigres.

Monterrey busca el liderato del torneo Apertura 2025.

Aún tienen como bajas a Fidel Ambriz y a Óliver Torres.

