Una de las grandes apariciones que llamó la atención en el mundo del futbol en el último tiempo fue la de Gilberto Mora. El joven talento de apenas 17 años surgido de las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana viene destacándose desde muy chico y ya es considerado una de las grandes promesas del país.

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Gilberto Mora en Xolos (Getty Images)

Desde que tenía 16 años empezó a mostrar condiciones que lo pusieron en el radar, no solo a nivel local sino también internacional. Su crecimiento fue rápido y hoy ilusiona tanto a su club como también al Tri, pensando en lo que será el Mundial 2026.

El nivel que mostró tanto en su equipo como en la Selección Mexicana despertó el interés de varios clubes importantes. Su talento, personalidad y proyección lo convirtieron en una de las joyas más seguidas del momento.

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Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que sacudió a la Liga MX. Según trascendió, el juvenil podría seguir su carrera dentro del propio país, pero en uno de los clubes más poderosos y la noticia llamó la atención a más de uno.

“Pues nada… que la joya del fútbol mexicano Gilberto Mora huele a Rayado”, escribió el periodista Adolfo Peñaloza, dejando abierta la posibilidad de que Rayados de Monterrey intente quedarse con el futbolista en el próximo mercado de pases.

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Por ahora no hay nada cerrado, pero la sola mención ya genera expectativa en el mercado. Rayados, que busca reforzarse con talento joven y proyección, podría apostar fuerte por Mora y dar uno de los golpes del mercado en México, para pelear en lo más alto.

¿Con qué clubes fue vinculado?

El nombre de Gilberto Mora no solo apareció en el radar de equipos de la Liga MX. En los últimos meses también fue relacionado con gigantes del futbol europeo como Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United, entre otros, lo que deja en claro la magnitud de su proyección.

En sintesis

Gilberto Mora , juvenil de 17 años de Xolos de Tijuana, interesa a Rayados de Monterrey .

, juvenil de de Xolos de Tijuana, interesa a . El futbolista fue vinculado previamente con clubes europeos como Real Madrid y Manchester United .

y . El periodista Adolfo Peñaloza informó que la joven promesa mexicana podría unirse pronto al club regio.