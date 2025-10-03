Hay equipos que se arman para competir y hay equipos que se arman para ganar: el Club de Futbol Monterrey se preparó para salir campeón y eso es lo que intentará lograr a toda costa en este Torneo Apertura del segundo semestre. Los ‘Rayados’ cuentan con la plantilla más costosa del país y quieren hacerlo valer en el resultado final de la campaña.

Actualmente, el conjunto albiazul atraviesa un momento acorde a esas expectativas ambiciosas: comparte la cima del campeonato junto a Toluca, último campeón del futbol mexicano, con posibilidades concretas de quedar como único líder este fin de semana, de acuerdo a los desafíos que le tocan a cada uno de los equipos.

En el caso de ‘La Pandilla’, tendrá que visitar a los Xolos en el Estadio Caliente: se trata de uno de los locales más fuertes que tiene el torneo. El Club Tijuana no pierde en casa desde hace seis meses, cuando en abril cayó por 2-1 ante el Necaxa de Larcamón. Desde entonces, ha hecho de su recinto una verdadera fortaleza, con resultados muy favorables.

Para poder contrarrestar esta virtud del elenco rojinegro y cortar su extensa racha, el entrenador Domenec Torrent preparó una estrategia particular para la antesala del encuentro entre los Rayados de Monterrey y los Xolos. En las instalaciones de El Barrial, el DT del equipo regiomontano diseñó junto a sus futbolistas un plan de juego especial.

Domenec Torrent trae sus costumbres desde Europa [Foto: Getty]

En la previa del choque entre Tijuana y Monterrey, el estratega español le hizo practicar a sus jugadores en césped sintético durante toda la semana, para que se adapten al tipo de terreno de juego que se encontrarán el domingo en el Estadio Caliente. Torrent quiere minimizar el margen de error y cambió su táctica considerando esta particularidad del campo local.

El Estadio Caliente presenta este tipo de pasto dado que debajo del mismo hay aguas termales, lo que dificulta el crecimiento del pasto natural y posterior mantenimiento. Además, esto le permitió cumplir con estándares internacionales y poder albergar partidos oficiales con certificación FIFA. Recientemente, se ha cambiado el suelo anterior por uno nuevo artificial de última generación.

Este tipo de terreno, para el que frecuentúa utilizarlo se vuelve común y más agradable, pero para aquellos que no están acostumbrados a desempeñarse en césped sintético, pueden tener problemas en los controles, en los pases, en los tiempos de reacción, resbalarse e incluso lesionarse. Por ello, por más que la preparación sea corta, es un buen trabajo el de Torrent para ayudar a sus futbolistas en la previa.

Rayados buscará la victoria ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente este domingo 5 de octubre, en el partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura, que comenzará a las 21.05 horas CDMX. Será el último partido de la fecha y jugará con los resultados puestos, sabiendo si podrá o no quedarse con la cima en soledad del campeonato.