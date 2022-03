Alan Mozo habló sobre lo que significa para él no ser tenido en cuenta en la Selección Mexicana a pesar de su gran nivel.

Alan Mozo lanza contundente mensaje a Gerardo Martino sobre su no llamado a la Selección Mexicana

Alan Mozo está teniendo un nivel extraordinario con el Club Universidad Nacional y es una de las grandes figuras del equipo tanto en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX como en la Concacaf Champions League. Es uno de los laterales por derecha con más potencial en el futbol mexicano y la Selección Nacional ha demostrado tener muchos inconvenientes en su puesto en los últimos meses. Sin embargo, Gerardo Martino no lo convoca...

Varias personalidades importantes exigen su citación, como por ejemplo su compañero Juan Ignacio Dinenno. Mientras tanto, el joven defensa por fin habló sobre su marginación del Tri en diálogo con ESPN. "Más que doler, no estar en esta convocatoria me motiva a seguir trabajando con Pumas cada partido para demostrar que estoy listo y ganarme una oportunidad. Mi trabajo habla por sí solo que es lo que me planteé desde el principio de mi carrera", apuntó con contundencia, lanzando un claro mensaje para el Tata.

Más adelante resaltó: "Es válido que cada entrenador tengo su forma de juego, pero yo no puedo cambiar como juego porque es como soy, atrevido, siempre intento ir adelante y es lo que me caracteriza a mí. Cambiar ese estilo sería como traicionarme a mí, mejor enfoco en mis debilidades para seguir trabajándolas y potenciar mi juego".

"Voy a seguir demostrando mi juego, seguir trabajando en mis áreas de oportunidad, demostrando con buenas actuaciones y hacer un papel excelente en Pumas, en mí no va a quedar y es lo que me tiene tranquilo", sentenció Alan Mozo, quien se mostró más que motivado con ser convocado a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo fue llamado Alan Mozo por última vez a la Selección Mexicana?

Con 24 años, el oriundo de Ciudad de México ha sido convocado una sola vez a la Selección Mexicana. Fue en octubre del 2019 y disputó 2 partidos de 3 posibles: jugó 90 minutos ante Trinidad y Tobago (amistoso) y otros 90 frente a Panamá (Liga de Naciones Concacaf). Luego de eso, no ha recibido oportunidades por parte del Tata. En el medio, participó en la Sub-23 pero fue bajado de los Juegos Olímpicos de Tokio.