El Tri no estuvo a la altura ante un rival de jerarquía, y dejó serias dudas con respecto a lo que será el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Mexicana recibió un duro golpe en su preparación con vistas al Mundial de Qatar 2022. El Tri cayó por 0-3 ante Uruguay y dejó una mala imagen de cara a lo que será la gran cita a realizarse en fin de año. La derrota y el mal funcionamiento acrecentaron las dudas sobre el proceso de Gerardo Martino.

México ya llegó con problemas y críticas a la clasificación en las Eliminatorias Concacaf, por lo que esta derrota ante Uruguay reaviva el debate sobre las chances que tiene el Tri de hacer un buen papel en Qatar. Gerardo Martino, entrenador del seleccionado, hizo autocrítica y marcó lo que le falta a su equipo: “Falta atención con estos rivales. Donde hay un jugador libre, hay problema, y si no estas atento, eso pasa”.

Pese a la contundente derrota, Martino considera que la diferencia es engañosa: “No competimos mal contra las potencias. Competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen. Ante esa situación, no tenemos respuesta a cómo enfrentamos a grandes equipos cuando las cosas no salen”, expresó el Tata en conferencia de prensa.

El entrenador de la Selección Mexicana insistió en los detalles que comenzaron a inclinar la balanza: “Hubo una diferencia sólo en el segundo. En el primero competimos bien y sólo un error, que fue en pelota parada. En ese primer tiempo fue parejo y la diferencia se marca en los dos goles iniciales del segundo tiempo. Ahí se ven los espacios y como manejaban la pelota. Y no soportamos eso”, analizó Martino, otra vez centro de numerosas críticas.

Aún confía

Asimismo, el Tata reconoció: “Si nos centramos en lo de hoy, estamos lejos”. Aunque de todas formas, dejó en claro que aún confía en que México pueda realizar un buen papel: “No pierdo de vista que es un amistoso, y hay un objetivo. Esto es parte de la preparación. Hay momentos difíciles y gratis. Y si estuviera convencido de que no se puede, no estaría aquí”, remarcó.