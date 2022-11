Héctor Herrera, mediocampista que tuvo poca participación en su primera temporada con el Houston Dynamo de la MLS, fue uno de los primeros jugadores que comenzaron la concentración de la selección mexicana previa al viaje a Girona, España, rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

El entrenador argentino Gerardo el Tata Martino ha dirigido 61 partidos como entrenador de la selección mexicana y Héctor Herrera ha jugado 30, el mediocampista ha sido un elemento muy valorado por el entrenador del Tri.

En este año 2022, Héctor Herrera fichó por el Houston Dynamo después de pasar nueve temporadas en el futbol español, las últimas tres con el Atlético de Madrid. Para Gerardo el Tata Martino, el paso del mediocampista mexicano de La Liga a la MLS fue un cambio desafortunado.

"Tengo una grandísima consideración por Héctor (Herrera) como futbolista", dijo Gerardo el Tata Martino en entrevista para ESPN con Roberto Gómez Junco, pero "si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores".

Héctor Herrera con Diego el Cholo Simeone

Fue hasta la parte final de su etapa con el Atlético de Madrid cuando Héctor Herrera comenzó a tener más actividad bajo el mando del entrenador argentino Diego el Cholo Simeone. "No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado... En el caso de Herrera es que no tiene tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compite con Koke, con (Geoffrey) Kondogbia y había un jugador preparado para cuando yo lo traiga. Lo puso (Diego Simeone) y le cambió la cara al equipo", comentó Gerardo el Tata Martino.