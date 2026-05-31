En Monterrey, familia de Julián Quiñones celebra su convocatoria con México al Mundial

Parece imposible que un jugador que nació en Colombia como lo es Julián Quiñones, a sus 29 años de edad, con cuatro títulos ganados en su etapa con Tigres, más tres campeonatos con Atlas y tres más con el Club América, nunca haya tenido la oportunidad de estar en una Copa del Mundo representando a su Selección.

Publicidad

Ante ello, Quiñones, siendo ahora campeón con el Al-Qadisiyah, y llevándose el título de goleador en Arabia Saudita por encima de Cristiano Ronaldo, fue convocado para su primer Mundial como naturalizado con la Selección Mexicana, por lo que este domingo al dar la lista de los elegidos por Javier Aguirre, su familia se reunió.

Julián Quiñones a su primer Mundial con México

Su esposa, hijos, suegra y demás personas de la familia de Quiñones se reunieron en Monterrey para hacer una “carnita asada” justo a las 20:00 horas del centro de México para escuchar a los 26 elegidos del “Vasco” para el Mundial, donde el ahora mexicano fue nombrado y todos en la reunión festejaron la posibilidad de ir por primera vez a una justa mundialista.

La mayoría con playeras de México y de los equipos que ha representado, entonaban porras para Quiñones, mientras que su esposa dio unas palabras donde se notaba la emoción de ver ese sueño de su esposo materializado después de tanto esperar.

Publicidad

Julian Quiñones’ family all together celebrating his call up for the 2026 FIFA World Cup with the Mexican National Team! ❤️🏆



One of the most deserved moments for a player who chose to represent Mexico. 🥺👏🏼 pic.twitter.com/hFjHKuSyDV — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 1, 2026

“De verdad que sí es un sueño cumplido, todos estamos muy orgullosos de él, estamos felices, se lo merece él más que nadie y estamos aquí siempre respaldándolo”, mencionó en entrevista con ESPN Ana Gabriela, esposa de Julián Quiñones, quien ha estado con él en cada uno de los proyectos en donde ha salido campeón.

En síntesis

El delantero Julián Quiñones fue incluido en la convocatoria del director técnico Javier Aguirre.

fue incluido en la convocatoria del director técnico Javier Aguirre. El futbolista Julián Quiñones es el actual campeón goleador con el club Al-Qadisiyah en Arabia.

es el actual campeón goleador con el club Al-Qadisiyah en Arabia. Su esposa Ana Gabriela celebró la primera convocatoria mundialista del jugador en la ciudad de Monterrey.