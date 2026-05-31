Después de mucha espera, Javier Aguirre ya dio a conocer la lista final de los 26 convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y la mitad de los elegidos son jugadores que estarán viviendo por primera vez Mundial con la camiseta de la Selección Mexicana que pasan por Armando “Hormiga” Gonzálezhasta Gilberto Mora.

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Lo que llama la atención es que desde hace tiempo se habló del cambio generacional y del hecho de llamar siempre a los mismos, pero ese dato sobre los debutantes revela que en realidad sí hay modificaciones y con algunos de ellos es que saldrá el equipo nacional a disputar el partido inaugural de México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Los debutantes en el Mundial con la Selección Mexicana

Comenzamos con los porteros, la lesión de Luis Ángel Malagón hizo que se abriera una oportunidad de llamar a un nuevo elemento y en esta ocasión tendremos las experiencia de Guillermo Ochoa, pero también a los que por primera vez juegan una Copa del Mundo como lo son el arquero de Chivas y de Santos Laguna.

Raúl ‘Tala’ Rangel

El portero rojiblanco a sus 26 años tendrá no sólo la oportunidad de ir a su primer Mundial, sino que además, podría ser considerado como el arquero titular en esta justa deportiva. Sus condiciones mostradas con las Chivas a lo largo de este último año y partidos amistosos de Selección le permitieron ganarse un lugar.

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Raúl Rangel, portero de Chivas (Hector Vivas/Getty Images)

Carlos Acevedo

Es uno de los portero que más picó piedra, ya que estando en Santos y con los malos resultados de su escuadra parecía que se quedaba fuera. Lamentablemente para Malagón, tuvo la lesión en el tendón de Aquiles que le abrió el camino para que el lagunero a sus 30 años de edad, tenga esa posibilidad de vivir esta experiencia.

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna (Manuel Velasquez/Getty Images)

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Seguimos con los defensas, aunque el ‘Vasco’ siempre ha contado con los zagueros clave, decidió darle oportunidad a algunos otros que a lo largo de estos cuatro años de prueba han destacado de sobremanera y lograron meterse en esta convocatoria.

Israel Reyes

Este es uno de los jugadores que en los encuentros más recientes de la Selección ha destacado. Y no sólo en el cuadro Tricolor, sino también con el Club América. A sus 26 años estará teniendo este lugar en la convocatoria por su polivalencia como defensa central y lateral derecho, además de que en este tiempo un tricampeonato lo respalda y con una posible venta a Europa.

Israel Reyes, lateral derecho del América (Agustin Cuevas/Getty Images)

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Mateo Chávez

El jugador del AZ Alkmaar recién salió campeón de su liga y tras una recuperación larga, está de vuelta para disputar esta justa mundialista el próximo 11 de junio. Dejó buenas sensaciones en algunos duelos del cuadro azteca como lateral izquierdo y llega a este listado con tan sólo 22 años de edad para vivir esta experiencia.

Mateo Chávez, lateral izquierdo (Agustin Cuevas/Getty Images)

Entre los mediocampistas, Aguirre optó por darle oportunidad a varios de los mexicanos que juegan en Europa, pero que además se han desarrollado durante este tiempo con miras a un gran futuro con joyas como Obed Vargas y Gilberto Mora.

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Erik Lira

No sólo levantó el título 10 de Cruz Azul, sino que su desempeño a lo largo de este torneo fue excepcional, por lo que dejarlo fuera no era una opción. Aunque en los duelos de la Liguilla ya no fue considerado cubrieron su baja de nueva manera y ahora podría ser uno de los titulares indiscutibles de Javier Aguirre para los duelos que se vienen a sus 26 años.

Erik Lira, centrocampista de Cruz Azul (Daniel Bartel/Getty Images)

Álvaro Fidalgo

El ‘Maguito’ obtuvo su naturalización hace poco, no ha jugado muchos partidos con el Tricolor, pero es considerado por Aguirre debido a que se desarrolló muy bien durante cinco años con América. Se convirtió en un ídolo de muchos por sus capacidades en el mediocampo y ahora que ya juega en Europa, listo para volver a Champions League a sus 29 no podía faltar.

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Álvaro Fidalgo, mediocampista del Real Betis (Daniel Bartel/Getty Images)

Obed Vargas

Fue una de las estrellas que se lució en el Mundial Sub 20 con México y ahí comenzaron a seguirlo, pero su paso con el Seattle Sounders lo dejó como el mejor futbolista menor de 22 años abriéndole el camino hacia el sueño europeo con el Atlético de Madrid, donde ya estuvo presente como subcampeón de la Copa del Rey y semifinalista de Champions League.

Obed Vargas, mediocentro en Atlético de Madrid (Hector Vivas/Getty Images)

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Gilberto Mora

Estas el la revelación del momento, con tan sólo 17 jugará su primer Mundial. El futbolista de Xolos de Tijuana se ha mostrado como la “Joya” del Tricolor, puesto que brilló en el Mundial Sub 20, ganó la Copa Oro con México y ahora está a punto de vivir este justa deportiva con miras a que pueda ser comprado por un club grande del Viejo Continente para la mayoría de edad.

Gil Mora, mediocentro de Xolos (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Finalmente, llegamos con los delanteros, una de las posiciones más difíciles para que el DT de México pudiera elegir por la cantidad de talentos que tenía para elegir. Sin embargo, se encuentran los mejores y que además tendrán oportunidad de hacer historia.

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Santiago Giménez

Fue uno de los centrodelanteros más polémicos, ya que dejó fuera a Germán Berterame. Sin embargo, en Qatar 2022 era de los que más esperaba ver la afición, pero Gerardo Martino no lo llevó. Ahora que llega de una lesión y con una situación no muy buena con el AC Milan aparece en el listado con la idea de una revancha.

Santi Giménez, delantero de AC Milan (Omar Vega/Getty Images)

Julián Quiñones

Es quizá uno de los hombres del momento y en el que confía la afición para esta Copa del Mundo, ya que viene de convertirse en el goleador de la Liga de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah, por encima de Cristiano Ronaldo. La idea de que el naturalizado pueda brillar en éste por ser su primer Mundial es alta, ya que ha salido multicampeón con América, Tigres y Atlas.

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Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah (Grant Halverson/Getty Images)

César Huerta

También su llamado fue sorpresivo porque venía de una lesión con el Anderlecht y no brillando demasiado. Ahora recibe esta posibilidad que podría aprovechar, estando en Pumas hizo muy buenas campañas e incluso hace un par de años con el cuadro nacional, por lo que esto lo respalda para que pueda reaparecer en el Mundial.

‘Chino’ Huerta, extremo izquierdo del Anderlecht (Omar Vega/Getty Images

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Guillermo Martínez

El delantero de 31 años tiene esta convocatoria en un momento importante, ya que con Pumas ha sido uno de los futbolistas vitales en cuestión de goles. La capacidad que tiene para conseguir anotaciones a balón parado le han permitido mostrar una aptitud diferente para el sistema de Aguirre, por lo que su llamado sí emociona a algunos.

‘Memote’ Martínez, delantero de Pumas (Hector Vivas/Getty Images)

Armando González

El goleador de Chivas en los dos últimos torneos no podía quedarse fuera, con tan sólo 23 años es una de las promesas del cambio generacional que podría impactar en el marcador de muchos partidos en busca de llegar al sexto partido. La ‘Hormiga’ se convertiría en uno de los de esta lista en busca de jugar su primer Mundial.

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‘Hormiga González’, delantero de Chivas (Manuel Velasquez/Getty Images)

Brian Gutiérrez

A sus 22 años el jugador de las Chivas también podrá brillar, en su último partido ante Ghana fue el que convirtió el primer tanto del equipo, por lo que pese a que Aguirre lo ha relegado en algunos momentos, incluso en los que quedan podría reconfirmar su posibilidad de ganarse la titularidad por encima de algunos otros con mayor jerarquía.

Brian Gutiérrez, mediocentro ofensivo de Chivas, (Hector Vivas/Getty Images)

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Lista final de convocados por México

Porteros

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Jorge Sánchez (PAOK)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

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Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Luis Chávez (Dynamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK de Atenas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Delanteros

Santiago Giménez (AC Milan)

Raúl Jiménez (Fulham)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Guillermo Martínez (Pumas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

En síntesis

El director técnico Javier Aguirre anunció la lista final de 26 convocados de México.

anunció la lista final de 26 convocados de México. El partido inaugural de México contra Sudáfrica se disputará en el Estadio Banorte .

. La selección mexicana incluye a Gilberto Mora, un mediocampista debutante de 17 años.