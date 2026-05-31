Este domingo no sólo México dio a conocer de manera oficial la lista de los convocados para el Mundial 2026, sino que también la Selección de Ecuador compartió su convocatoria. Entre los elegidos por Sebastián Beccacece está el jugador de Pumas, Pedro Vite, quien se suma a los universitarios que estarán en esta justa deportiva.

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La convocatoria de Pedro Vite

Con un video muy representativo, la escuadra ecuatoriana reconoce a los profesionistas y personas que ofrecen algún servicio por las calles del país, reconociendo su labor día con día. En el caso de Vite, se presenta con al frase de: “Convocamos a los que levantan edificios, mientras levantan su propia historia”, mientras se ve un arquitecto con su camiseta.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

¿Cuándo debuta con Ecuador en el Mundial?

El jugador universitario tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo, siendo ahora futbolista de la escuadra auriazul el futbolista de 24 años se encuentra en el Grupo E en esta competencia con su selección. Su debut será el próximo domingo 14 de junio a las 17:00 horas del centro de México ante Costa de Marfil.

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Los jugadores de Pumas en el Mundial

Vite se une a la lista de jugadores de Pumas que irán al Mundial como Adalberto Carrasquilla que estará representando a Panamá, Robert Morales que fue incluido en los elegidos para representar a Paraguay y Guillermo Martínez que se llevaron a Selección Mexicana. De esta manera, veremos a los auriazules representando a estos equipos en unos días.

Lista completa de la Selección de Ecuador

ARQUEROS

HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN

MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS

GONZALO VALLE – LIGA

DEFENSORES

WILLIAN PACHO – PSG

PIERO HINCAPIE – ARSENAL

JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE

FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL

PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN

YAIMAR MEDINA – KRC GENK

ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO

JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA

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MEDIOCAMPISTAS

ALAN MINDA – ATL MINEIRO

MOISÉS CAICEDO – CHELSEA

JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE

DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND

JOHN YEBOAH – VENEZIA

ALAN FRANCO – ATL MINEIRO

PEDRO VITE – PUMAS UNAM

KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE

NILSON ANGULO – SUNDERLAND

GONZALO PLATA – FLAMENGO

DELANTEROS

KEVIN RODRÍGUEZ – USG

ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP

ÉNNER VALENCIA – PACHUCA

JORDY CAICEDO – HURACÁN

JEREMY ARÉVALO – STUTTGART

En síntesis

El director técnico Sebastián Beccacece compartió la convocatoria oficial de la Selección de Ecuador.

compartió la convocatoria oficial de la Selección de Ecuador. El mediocampista Pedro Vite debutará el domingo 14 de junio contra Costa de Marfil.

debutará el domingo 14 de junio contra Costa de Marfil. El futbolista Pedro Vite acudirá al torneo junto a su compañero de club Guillermo Martínez.