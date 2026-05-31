Este domingo no sólo México dio a conocer de manera oficial la lista de los convocados para el Mundial 2026, sino que también la Selección de Ecuador compartió su convocatoria. Entre los elegidos por Sebastián Beccacece está el jugador de Pumas, Pedro Vite, quien se suma a los universitarios que estarán en esta justa deportiva.
La convocatoria de Pedro Vite
Con un video muy representativo, la escuadra ecuatoriana reconoce a los profesionistas y personas que ofrecen algún servicio por las calles del país, reconociendo su labor día con día. En el caso de Vite, se presenta con al frase de: “Convocamos a los que levantan edificios, mientras levantan su propia historia”, mientras se ve un arquitecto con su camiseta.
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
¿Cuándo debuta con Ecuador en el Mundial?
El jugador universitario tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo, siendo ahora futbolista de la escuadra auriazul el futbolista de 24 años se encuentra en el Grupo E en esta competencia con su selección. Su debut será el próximo domingo 14 de junio a las 17:00 horas del centro de México ante Costa de Marfil.
Los jugadores de Pumas en el Mundial
Vite se une a la lista de jugadores de Pumas que irán al Mundial como Adalberto Carrasquilla que estará representando a Panamá, Robert Morales que fue incluido en los elegidos para representar a Paraguay y Guillermo Martínez que se llevaron a Selección Mexicana. De esta manera, veremos a los auriazules representando a estos equipos en unos días.
Lista completa de la Selección de Ecuador
ARQUEROS
- HERNAN GALÍNDEZ – HURACÁN
- MOISÉS RAMÍREZ – AE KIFISIAS
- GONZALO VALLE – LIGA
DEFENSORES
- WILLIAN PACHO – PSG
- PIERO HINCAPIE – ARSENAL
- JOEL ORDÓÑEZ – CLUBE BRUGGE
- FÉLIX TORRES – INTERNACIONAL
- PERVIS ESTUPIÑÁN – AC MILAN
- YAIMAR MEDINA – KRC GENK
- ÁNGELO PRECIADO – ATL MINEIRO
- JACKSON POROZO – CLUB TIJUANA
MEDIOCAMPISTAS
- ALAN MINDA – ATL MINEIRO
- MOISÉS CAICEDO – CHELSEA
- JORDY ALCÍVAR – INDEPENDIENTE
- DENIL CASTILLO – MIDTJYLLAND
- JOHN YEBOAH – VENEZIA
- ALAN FRANCO – ATL MINEIRO
- PEDRO VITE – PUMAS UNAM
- KENDRY PÁEZ – RIVER PLATE
- NILSON ANGULO – SUNDERLAND
- GONZALO PLATA – FLAMENGO
DELANTEROS
- KEVIN RODRÍGUEZ – USG
- ANTHONY VALENCIA – ROYAL ANTWERP
- ÉNNER VALENCIA – PACHUCA
- JORDY CAICEDO – HURACÁN
- JEREMY ARÉVALO – STUTTGART
En síntesis
- El director técnico Sebastián Beccacece compartió la convocatoria oficial de la Selección de Ecuador.
- El mediocampista Pedro Vite debutará el domingo 14 de junio contra Costa de Marfil.
- El futbolista Pedro Vite acudirá al torneo junto a su compañero de club Guillermo Martínez.