El hermano del jugador de los Felinos envió un dardo tras que no fuera convocado al certamen internacional con la Selección Mexicana.

Se terminó la espera y Javier Aguirre dio a conocer a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. El Vasco recortó a varios futbolistas y muchos de ellos son algunos que han tenido participación en los últimos años.

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Uno de ellos fue Diego Lainez. El atacante de 25 años de Tigres UANL, y que es parte de la selección mayor desde 2018, se quedó a las puertas y no dirá presente en el torneo internacional. No estuvo en Rusia 2018 por su corta edad y tampoco fue seleccionado para Qatar 2022, por lo que deberá ahora esperar a la edición del 2030.

Tras conocerse la lista, su hermano, Mauro Lainez, reposteó una imagen en su cuenta de Instagram donde se ven buenas estadísticas del jugador y una serie de emojis que expresan la disconformidad y no entender la exclusión de su hermano en la convocatoria.

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Así rezaba el posteo que citó en Instagram: “Diego Lainez es el QUINTO jugador mejor evaluado entre 330 jugadores con más de 800 minutos (6.90) en la temporada de Liga MX. Tal vez la ausencia más grande en la lista de 26 de Aguirre“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Diego Lainez en Tigres UANL?

En lo que respecta a la actividad del jugador en el último curso, el extremo derecho fue parte de 49 compromisos con los Felinos, siendo titular en 39 de los mismos. Anotó 6 goles y realizó 9 asistencias, siendo un usual elemento en el cuadro de Guido Pizarro.

La lista completa de la Selección Mexicana

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (Sin club)

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Defensas:

Israel Reyes (Club América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas:

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros:

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Armando González (Chivas de Guadalajara)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

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En síntesis