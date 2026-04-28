Este martes 28 de abril se dieron a conocer los primeros nombres de la convocatoria de la Selección Mexicana. Los futbolistas de la Liga MX llamados empezarán a trabajar con Javier Aguirre a la espera de que se sumen los que están en Europa una vez que finalice la temporada.

Publicidad

Uno de las ausencias más sorpresivas es la de Marcel Ruiz. Su caso es muy particular porque en principio se creía que el jugador sufrió la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero luego se confirmó que la rotura fue parcial.

Es por este motivo que Marcel Ruiz logró volver a jugar con Toluca a las pocas semanas. Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Gibrán Araige de TUDN, Javier Aguirre sabe que el centrocampista no está al 100% y por eso no lo convocó.

Que Marcel Ruiz haya vuelto a sumar minutos con los Diablos Rojos no significa que esté en plenitud. El mexicano regresó porque quería jugar el Mundial 2026 y buscaba demostrarle al ‘Vasco’ que estaba en condiciones, pero no fue suficiente para convencer al entrenador de la Selección Mexicana.

Publicidad

Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 (Getty Images)

Marcel Ruiz era una fija para el Mundial estando en plenitud, pero le ocurrió una desgracia y Javier Aguirre pierde a un futbolista importante. Una Copa del Mundo es la exigencia máxima del futbol y el ‘Vasco’ no quiere llevar jugadores que no se encuentren al 100%.

Después de su ‘milagrosa’ recuperación, Marcel Ruiz solo sumó 27 minutos frente al América en la Jornada 15 de la Liga MX y otros 17 minutos en la vuelta del partido ante LA Galaxy por los cuartos de final de la Concachampions. Quizás, una vez confirmada su ausencia en el Mundial, el jugador decide operarse.

Publicidad

La lista de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

En síntesis