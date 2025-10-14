Este martes la Selección Mexicana disputará su segundo duelo de la Fecha FIFA de octubre ante Ecuador. Luego de perder 4-0 ante Colombia, Javier Aguirre busca componer el camino de la escuadra realizando entre 7 u 8 cambios en su alineación para este partido. Lamentablemente, no podrá contar con uno de sus jugadores clave, Raúl Jiménez.

¿Por qué Raúl Jiménez no juega vs Ecuador?

Y es que la ausencia del mexicano es precisamente porque en el partido de la Jornada 6 en la Premier League cuando el Fulham se enfrentó al Aston Villa, el delantero sufrió un golpe en las costillas, del cual se mantiene en recuperación, por lo que no fue considerado por el “Vasco” para estos enfrentamientos amistosos de octubre.

La baja del “Lobo de Tepeji” termina por afectar en varios sentidos y es que ante Colombia el conjunto no pudo concretar ninguna anotación, algo que sabe hacer muy bien Jiménez, no por algo está en la pelea del goleo a nivel de Selección Nacional. Además, demuestra que el trabajo que se está haciendo en el ataque con su ausencia no está funcionando del todo.

¿Qué opciones tiene Aguirre?

Para este juego las opciones que tiene Aguirre ante Ecuador son Santiago Giménez y Germán Berterame, aunque la posición de Julián Quiñones no es como centrodelantero, es uno de los elementos que viene anotando en la liga de Arabia Saudita, por lo que en esta ocasión la modificación podría ser que el naturalizado mexicano vaya de inicio.

Hasta el momento no se ha revelado cuándo estaría de vuelta el jugador con la escuadra inglesa, por lo que lo más seguro es que para la Fecha FIFA de noviembre ya sea considerado por el equipo mexicano para medirse en los duelos amistosos ante Uruguay y Paraguay, así seguiría sumando anotaciones para su marca individual.