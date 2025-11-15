Este sábado se disputa el primer juego amistoso de la Fecha FIFA para la Selección Mexicana, el equipo de Javier Aguirre tendrá que medirse ante Uruguay en un duelo interesante previo al Mundial 2026. Sólo que este enfrentamiento lo tendrá que hacer el “Vasco” con algunas ausencias debido a lesiones y varios cambios por decisión propia.

Luego de los resultados que se dieron en el mes de octubre, Aguirre decidió que estaría probando a nuevos jugadores y así es, para este mes convocó a jugadores muy diferentes, la mayoría de ellos jóvenes que fueron adelantados en su categoría para poder tener una oportunidad, especialmente en el mediocampo y delantera.

Sin embargo, en esta ocasión tuvo que dejar a dos de sus delanteros que estuvieron en la fecha FIFA anterior: Julián Quiñones y Santiago Giménez. Ante ello, podrá contar con Raúl Jiménez quien estuvo lesionado y quedó fuera en los partidos anteriores, mientras que la otra opción con la que contará es con Armando González que es el mexicano más goleador de este torneo.

¿Por qué no juega Santiago Giménez?

De acuerdo con la información que publicó Santi Giménez hace unas semanas, el futbolista causó baja del AC Milan y desde luego de la Selección Mexicana, él mencionó en sus cuentas oficiales la razón por la cual quedaría fuera de ambos equipos por un determinado tiempo y se debe a una lesión en el tobillo que venía arrastrando.

El mexicano ya venía jugando con la molestia física, pero lamentablemente ya no le permitió seguir, con esto decidió descansar por un momento y es por ello que el futbolista no estuvo contemplado en esta convocatoria y hasta nuevo aviso sabremos cuándo volverá. Lo que sí es un hecho es que no es una lesión que le impida quedar fuera del Mundial 2026.

