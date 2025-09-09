Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Anna Kalinskaya, ex novia de Jannik Sinner, tildó a Holger Rune de mujeriego y el danés le respondió

La tenista rusa expuso a su colega en diálogo con el programa 'First Red', pero Rune no se quedó callado y la ninguneó.

Por Leandro Barraza

Anna Kalinskaya y Holger Rune se cruzaron en redes sociales
© GETTY IMAGESAnna Kalinskaya y Holger Rune se cruzaron en redes sociales

Fuego cruzado entre Anna Kalinskaya y Holger Rune. La tenista rusa (32° del mundo en el ranking ATP) pasó por el programa ‘First Red’ y habló de distintas cuestiones, incluso extradeportivas. En determinado momento de la plática, la antigua pareja de Jannik Sinner expuso Rune y lo hizo quedar como un mujeriego, pero el danés no se quedó callado.

Tal como se aprecia en el video publicado por ‘First Red’, Kalinskaya reveló que Holger le escribió alrededor de 10 veces hasta que se rindió. Sin embargo, eso no fue todo, Anna lo sepultó con la frase: “Escribe a todas al parecer. Se cree demasiado, pero no es el único así”. Estas palabras de la tenista dejaron mal parado a Holger, pero el 11° del mundo no tardó en aparecer para defenderse.

Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, reveló el plan secreto para vencer a Jannik Sinner

ver también

Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, reveló el plan secreto para vencer a Jannik Sinner

La respuesta de Holger Rune para Anna Kalinskaya

Un usuario de X publicó el fragmento del video en el que Kalinskaya habla sobre Rune y el propio tenista comentó dicho posteo con un contundente mensaje: “Ja ja ja. Podríamos tener diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario sobre una historia como una invitación a una cita. Si quiero salir en una cita, pido una cita. No te preocupes.

Publicidad
Tweet placeholder

Estas palabras de Holger Rune provocaron un sinfín de reacciones en las redes sociales y el comentario ya superó los 4 mil likes. Además, más de 200 personas se pronunciaron a favor del danés luego de su respuesta con mensajes como “¡Juego, set y partido para Holger Rune!” o “Amo esa actitud de Rune”.

El inesperado anuncio de Carlos Alcaraz tras levantar el título del US Open 2025

ver también

El inesperado anuncio de Carlos Alcaraz tras levantar el título del US Open 2025

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El histórico récord que igualó Cristiano Ronaldo tras su gol ante Hungría
Eliminatorias UEFA

El histórico récord que igualó Cristiano Ronaldo tras su gol ante Hungría

¿Por qué no juega Camilo Vargas en Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Camilo Vargas en Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

¿Por qué no juegan Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez en Ecuador vs. Argentina?
Conmebol

¿Por qué no juegan Cuti Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez en Ecuador vs. Argentina?

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo