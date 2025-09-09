Fuego cruzado entre Anna Kalinskaya y Holger Rune. La tenista rusa (32° del mundo en el ranking ATP) pasó por el programa ‘First Red’ y habló de distintas cuestiones, incluso extradeportivas. En determinado momento de la plática, la antigua pareja de Jannik Sinner expuso Rune y lo hizo quedar como un mujeriego, pero el danés no se quedó callado.

Tal como se aprecia en el video publicado por ‘First Red’, Kalinskaya reveló que Holger le escribió alrededor de 10 veces hasta que se rindió. Sin embargo, eso no fue todo, Anna lo sepultó con la frase: “Escribe a todas al parecer. Se cree demasiado, pero no es el único así”. Estas palabras de la tenista dejaron mal parado a Holger, pero el 11° del mundo no tardó en aparecer para defenderse.

La respuesta de Holger Rune para Anna Kalinskaya

Un usuario de X publicó el fragmento del video en el que Kalinskaya habla sobre Rune y el propio tenista comentó dicho posteo con un contundente mensaje: “Ja ja ja. Podríamos tener diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario sobre una historia como una invitación a una cita. Si quiero salir en una cita, pido una cita. No te preocupes“.

Estas palabras de Holger Rune provocaron un sinfín de reacciones en las redes sociales y el comentario ya superó los 4 mil likes. Además, más de 200 personas se pronunciaron a favor del danés luego de su respuesta con mensajes como “¡Juego, set y partido para Holger Rune!” o “Amo esa actitud de Rune”.