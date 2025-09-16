Tigres UANL vivirá una semana especial producto de su partido de este miércoles 17 de septiembre ante Chivas. Luego del empate en cero ante León en El Volcán, los dirigidos por Guido Pizarro visitarán el Estadio Akron para medirse ante un Rebaño que llegará envalentonado por la victoria en el Clásico Nacional ante América.

De cara a este duelo, el equipo local podría presentar una baja más que importante. Se trata de Roberto Alvarado, quien anotó un gol frente a las Águilas pero fue sustituido a los 78 minutos por una presunta lesión en el tobillo derecho.

Si bien desde la institución no se emitió un parte médico oficial al respecto, el periodista José María Garrido reveló en Claro Sports que el extremo derecho de 27 años habría sufrido un esguince. En caso de confirmarse esta información, sería prácticamente imposible que el Piojo puede estar a disposición de Gabriel Milito para el partido frente al combinado universitario.

Roberto Alvarado podría perderse el juego ante Tigres por un supuesto esguince de tobillo derecho. (Getty Images)

Cabe destacar que Roberto Alvarado es una de las piezas casi inamovibles del esquema rojiblanco en este Apertura. Sin ir más lejos, disputó como titular seis de los siete partidos disputados por su equipo y convirtió dos goles en un total de 533 minutos en cancha.

¿Vuelve Jesús Angulo?

Por otro lado, el encuentro ante Chivas podría marcar el regreso de Jesús Angulo en Tigres. El lateral izquierdo de 27 años se perdió el inicio del Apertura por una lesión del menisco de la rodilla izquierda que requirió ser operada, marginándolo así de los campos de juego donde estuvo por última vez en mayo pasado durante la derrota frente a Toluca por el encuentro de vuelta de las semifinales del Clausura 2025.

Según indicó el portal Once Diario, el defensa formó parte del conjunto titular que paró Guido Pizarro en la práctica del lunes colocándose así como una variante para disputar el duelo pendiente por la primera fecha de la actual edición de la Liga MX.

El motivo por el cual se postergó Chivas vs. Tigres

Cabe destacar que Chivas y Tigres jugarán este miércoles debido a la postergación de su duelo por la jornada inicial del campeonato. El compromiso no se llevó a cabo en su fecha original ya que el campo de juego del Estadio Akron estaba siendo mejorado para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.